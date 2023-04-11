У заповіднику на острові в Одеській області з'явились олені та лані

Тварин у заповідник привезли з заходу України. Після довгої дороги, за словами представників ГО, олені та лані почуваються добре, по прибуттю вони одразу ж вистрибнули з понтона і почали досліджувати острів.

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Білгородський – великий острів в Одеській області площею близько 2200 гектарів, розташований в самому серці української дельти Дунаю. Він є частиною Дунайського біосферного заповідника, який активно підтримав випуск ланей та оленів.

Олені та лані на Білгородському допоможуть створити та підтримувати багатий на біорізноманіття напіввідкритий мозаїчний ландшафт з луками, водоймами та різноманітними рослинами,

– пояснює Олег Дьяков, фахівець з відновлення екосистем Rewilding Ukraine.

Водночас він додав, що тварини також виїдатимуть надлишок рослинності, що може бути причиною стихійних пожеж, які є дедалі більшою проблемою, пов'язаною зі зміною клімату. Тому громадська організація буде спостерігати за пересуванням, щоб визначити екологічний вплив природного випасання на ландшафт та екосистему.

Оскільки лані та олені чудово плавають, вони вже почали переселятися на сусідні острови в пошуках їжі, освоївши румунську територію дельти Дунаю. Також в ГО повідомили, що планують й наступні випуски тварин на території заповідника.

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