Біля Каліфонії знайшли рибу-перевертня: 100 років вона бентежила вчених

На глибині більше 2 кілометрів поблизу Каліфорнії вчені помітили яскраво-помаранчеву самку риби із ряду китовидкоподібні. Це одна з найбільш невловимих риб, яку протягом понад ста років взагалі вважали трьома різними видами.

Рибу помітили у берега затоки Монтерей в Каліфорнії. Яскраво-помаранчева самка китової риби наполовину плавала, наполовину ковзала, коли дослідники помітили її.

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Таємнича риба, яку понад 100 років вважали трьома різними видами

Перевертнем цей ряд риб називають через те, що одна і та сама тварина може приймати три різні форми. Вони залежать від життєвого циклу риби, подібно до метелика, який від личинки стає лялечкою.

Уперше риб побачили в 1895 році два вчених Смітсонівського інституту. Протягом понад ста років після цього вчені приймали три різні стадії життя цих риб за три абсолютно різні види риб.



Яскрава риба-перевертень / Фото з твітеру MBARI_News

Причиною такої помилки була прихованість риб: вони рідко з'являються біля підводних дослідницьких човнів, уникають світла і живуть таємничо. Про звички риб також відомо небагато, але вчені вважають, що китові риби мігрують приблизно на висоту близько 600 метрів під поверхнею моря, щоб харчуватися при місячному світлі. Удень же риби відступають на глибину.

Риба-перевертень: що з нею стається

Коли риба дорослішає, починається її трансформація. Залежно від статі, її форма змінюється на два різні типи.

Якщо риба чоловічої статі, хвостики збільшуються: луска проростає по всьому тілу, рот зменшується до мізерних розмірів, а ніс виходить назовні. Важливо те, що риби ніколи не харчуватимуться, їхній кишечник, стравохід і шлунок зморщуються і зникають. Натомість їхня грудна порожнина заповнена статевими органами та гігантською печінкою як запасом енергії.

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Моменти перед цією метаморфозою можна було б описати як "шалене наїдання": істоти наповнять себе крихітними ракоподібними, щоб прожити залишок свого життя як мобільні системи доставки сперми.



Самець китовидкоподібної риби наїдається наперед до кінця життя / Фото з твітеру MBARI_News

У риб-самиць тіло розширюється і нагадує мініатюрного кита, зростаючи до розмірів набагато більших, ніж їхні побратими-самці. У деяких видів тіла самки змінюються на відтінок блискуче помаранчевого.

Це відкриття було зроблено лише для одного виду. Невловимість ряду цих риб означає, що генеалогічні дерева багатьох китових потребують ще детального вивчення.

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