Біля Чорнобиля сфотографували унікальну тварину: як вона виглядає

Працівник Чорнобильського заповідника зустрів незвичайну тварину. Йому трапилася козуля унікального кремового кольору.

Сергій Домашенський побачив дивовижну козулю та зробив світлину. Співробітник заповідника опублікував її на своїй сторінці в фейсбуці.

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Тварина здорова

У заповіднику пояснюють, що таке забарвлення шерсті – зовсім не через вплив радіації. Інколи трапляються козулі такого рідкісного кольору.



Фото унікальної козулі / Фото Сергія Домашевського

За твердженням науковців, вона – хроміст (руда), а не альбінос,

– розповідають у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Як повідомляють працівники, ця тварина – цілком здорова, просто "незвична". Що відомо про козуль

Це дикі травоїдні тварини. Козулі харчуються понад 900 видами рослин. Мешкають в листяних та мішаних лісах, а от хвойних переважно уникають. Вражає Опинився у льодяній пастці: відео порятунку лося, який застряг в озері Раніше в Чорнобилі помітили особливого птаха В об'єктив фотопастки наприкінці січня потрапив зяблик. Зазвичай ці птахи зимують в теплих краях.

Ймовірно, він затримався на території заповідника через досить теплу зиму. У Вінниці живе унікальний пелікан Патрік: дивіться відео

Текст повідомлення:

Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окраїна міста Чорнобиль, 16.02.2022.