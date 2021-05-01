У Білому домі житиме киця: вперше за 12 років

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден незабаром привезуть до Білого дому кицю. Востаннє кіт у резиденції жив за часів президентства Джорджа Буша-молодшого.

Киця незабаром приєднається до двох вівчарок Чемпа і Мейджора. Про це подружжя Байденів розповіло під час ексклюзивного інтерв'ю з Крейгом Мелвіном на телеканалі NBC.

Раніше Вівчарку Байдена Мейджора віддали на перевиховання

Щодо конкретного часу, коли нова улюблениця приєднається до родини – наразі інформації немає. Джилл Байден, утримуючи інтригу, зазначила, що на все свій час. Втім, вона розкрила стать майбутньої улюблениці – це буде дівчинка.

Мейджор пройшов навчання

Мейджор – вівчарка Байденів, яка нещодавно залишала Білий дім. Він пройшов додатковий тренінг, який мав допомогти йому адаптуватися до життя в адміністрації президента.

Джо Байден зазначив: Мейджор добре із ним впорався і може повертатися до Білого дому. Подружжя зазначило: він проходив реабілітацію разом із котами, тому зустріч із новою улюбленицею мала б пройти добре.



Мейджор (попереду) і Чемп (позаду) на прогулянці / Скриншот з відео NBCNews

Вівчарки Чемп та Мейджор приєдналися до сім'ї Байденів у Білому домі у січні 2021 року. Мейджор став першим собакою з притулку, який оселився в резиденції президента. Проте акліматизація у Білому домі далася йому тяжко і він двічі кусав персонал. Відтак його відправляли на перевиховання.

Чемп жив там і раніше, коли Байден був віцепрезидентом за Барака Обами.

До речі У США обрали найгарнішого бульдога 2021 року

Коти у Білому домі

Останнім президентом США, який тримав кішку в Білому домі, був Джордж Буш-молодший. Чорна кішка Індія жила в родині 43-го президента 18 років. Президентську оселю вона ділила разом із шотландськими тер'єрами Барні і міс Бізлі.



Індія і шотландські тер'єри Бушів /Фото Пола Морса для Білого дому

Киці у Білому домі також були у президентів Джиммі Картера і Білла Клінтона. У дочки Джиммі Картера була сіамська киця на ім'я Місті Маларки Інь Янь, а у Білла Клінтона та його сім'ї – кіт на ім'я Сокс.



Кіт Клінтонів Сокс / Фото AP

Традиції тримати вихованців в Білому домі вже понад сто років. Вона переривалася лише на час президентства Дональда Трампа. Він розповідав, що немає часу на тварин.