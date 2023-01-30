Під час свого підіймання вона не забуває ще й перевіряти балкони. У користувачів соцмереж є припущення, що це учениця чи працівниця Головного управління розвідки, яка в той момент була на "спецзавданні".
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Бойова білка з агентури ГУР виконує таємне завдання на Оболонській набережній,
– підписали відео користувачі.
Поруч розташований столичний парк Наталка, можливо, саме там мешкає білка.
Дивіться відео:
Одне з українських видань поцікавилося в Київському зоопарку, чому так дивно поводиться тваринка. Як виявилося, нічого дивного в її поведінці немає – вона просто шукає собі їжу.
В Києві достатньо багато білок, вони добре розмножуються. Те, що вона піднялася так високо, свідчить про те, що білка там могла заховати горішок, а тепер його шукає. Або хтось її пригощав на балконі чи залишилася їжа від голубів,
– розповів Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.
За його словами, фасад будинку нагадує білці кору дерева і вона по ньому може спокійно переміщатися.
Трантін рекомендує мешканцям будинку залишати горішки недалеко від будівлі. Найімовірніше, білка живе поруч і шукає собі їжу.
Зверніть увагу: раніше у Голосіївському районі Києва бачили оленя, який бігав щодуху у дворах багатоповерхових будинків.