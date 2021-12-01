Бик хотів проїхатися на водяній гірці, але застряг: кумедне відео

Бик втік з ранчо та опинився на території аквапарку. Бажання прокататися на водяних гірках – повністю змінило його життя.

Коли господар виявив, що бик зник, він вже встиг пробратися на територію аквапарку. Виявилося, що тварина захотіла розваг.

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Бик виліз на водяну гірку та намагався скотитися. Як результат, йому вдалося трохи зсунутися, поки не застряг у трубі атракціону.

Тварина не могла зрушитися з місця та повернутися в будь-яку сторону – опинилася у пастці. Проте в цей момент він не один був на території аквапарку.

Усі його веселощі бачив та зафільмував власник. Крім того, чоловік подбав, аби бика звільнили та перевірили, чи з ним усе гаразд.

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Історія стала відомою і власник вирішив викупити тварину та назвав – Тобога, що означа "ковзати". Наразі бик живе у нього та став офіційним талісманом аквапарку.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Дивіться відео: як бик катався на гірці