Бібліотека палиць: 10-річний хлопець винайшов новий спосіб розважити собак

На карантині хлопчик зі Саскачевану, Канада, зробив "бібліотеку палиць" для місцевих собак. Тепер усі чотирилапі можуть скористатися з винаходу й обрати паличку собі до смаку.

Батько хлопця, місцевий вихователь, зрозумів, що потрібно чимось займати сина на карантині. 10-річний юнак Єремія Картер навіть використовував електроінструменти, що стало для нього непоганим досвідом.

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Нам довелося багато вимірювати та фігурувати, щоб вирізати деревину та скласти все це разом, – пояснив батько юного винахідника.

У родини Картерів теж є собака. 2-річний голдендудл (суміш ретривера і пуделя – 24 канал) на прізвисько Нала стала основним стимулом для маленького власника придумати щось цікаве.



10-річний винахідник зі своєю бібліотекою / Фото CNN

Бібліотеку палиць розмістили у місцевому парку. Для того, щоб уникнути крадіжки, винахід прив'язали до паркану. Далі до бібліотеки зібрали палички, які, на думку Єремії, найбільше сподобаються собакам.

Справжнім здивуванням було побачити, що бібліотеку використовують за призначенням.

Коли ми йшли до собачого парку, там не було ні наших палиць, ні багатьох палиць, що лежали навколо, – сказав Картер.

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Креативні батько з сином планують створити ще одну таку бібліотеку, щоб розмістити її в іншому парку для собак.