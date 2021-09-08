Бездомний чоловік загубив свого лабрадора: чим закінчилася зворушлива історія

Чоловік на ім'я Джиммі Ніколос мав тільки свого улюбленого песика Бутса. Джиммі вже багато років мешкає на вулиці.

Часто люди, які мешкають на вулиці, вважають песиків своїми єдиними й найкращими друзями. Так було і з Джиммі та Бутсом. Але одного дня собака пропав.

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Джиммі та його пес Бутс / Фото інстаграм @startrescueresale

Собаку забрали із магазину, де працює чоловік

Попри те, що Джиммі не має дому, він працює у благодійному магазині Start Rescue, що у Каліфорнії. Напередодні Нового року до магазину зайшла жінка й запропонувала взяти Бутса, щоб постригти песика.

Ця жінка й раніше допомагала дбати про лабрадора, тому Джиммі з радістю дозволив взяти свого песика на гігієнічні процедури. А потім Бутс зник.



Знайома жінка запропонувала підстригти собаку та не повернула його / Фото інстаграм @startrescueresale

Жінка повідомила, що вивела собаку на прогулянку в парк, а той утік. Джиммі нічого не залишалося, крім як звернутися до поліції.

Небайдужі зібрали 10 тисяч доларів

За повернення собаки обіцяли винагороду 10 тисяч доларів. Ці кошти зібрали небайдужі люди, а також власники магазину, в якому працював чоловік.



Щоб знайти собаку, найняли детектива / Фото інстаграм @startrescueresale

Для пошуків лабрадора навіть найняли приватного детектива.

Він був для мене усім. Він був моєю дитиною, – сумував Джиммі.

Через деякий час після зникнення собаки один місцевий телеканал покликав Джиммі, щоб той розповів про своє горе.

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За кілька хвилин після виходу шоу в редакцію зателефонували. Чоловік повідомив: "У мене твій пес".



Джиммі був щасливий знову зустріти свого друга / Фото інстаграм @startrescueresale

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Зустріч кращих друзів відбулася у місцевому поліцейському відділку. Джиммі довго не міг повірити, що його собака буде там, однак це був Бутс, живий і здоровий. На щастя, ця історія закінчилася справді добре.

Дивіться більше фото Джиммі та Бутса / Фото інстаграм @startrescueresale