У басейні з рожевим фламінго: уся мережа заздрить цуценяті Райлі – миле відео

Цуценя золотистого ретривера на прізвисько Райлі мешкає у сонячній Флориді. Малюк вже навчився відпочивати так, щоб йому заздрили навіть люди.

Власники песика ведуть канал @rileysgoldenlife у тіктоці. Вони знімають короткі відео про те, як Райлі росте, навчається й насолоджується життям.

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Плаває з надувним колом

На відео 4-місячний песик купається. Його голова й передні лапи перебувають у дитячому надувному колі. Саме це коло у вигляді яскраво-рожевого фламінго привабило увагу користувачів мережі.

Хоча собаки чудово плавають самі, помітно, що Райлі подобається такий спосіб купатися. На морді цуценяти написано, що воно задоволене й щасливе. Песик зовсім не боїться такої розваги.

Відео стало вірусним та зібрало 7,7 мільйона переглядів у тіктоці.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте

Ретривер плаває у басейні: вірусне відео

Як навчити собаку плавати



Багато собак обожнюють воду / Фото Unsplash

Навчайте песиків плавати не раніше 6-місячного віку. Якщо ви вчите тварину плавати у відкритих водоймах, переконайтеся, що у собаки є щеплення від лептоспірозу, а також, що водойма є безпечною і в ній дозволено плавати. Спершу потрібно познайомити тварину з водою. Пограйтеся на березі, дозвольте песику зайти у воду й намочити лапки. Заходьте в воду першим. Подайте песику приклад. Часто собаки негайно біжать у водойму за улюбленим господарем. Почніть плисти й кличте свого улюбленця за собою. Нехай собака відчує, що власник є його підтримкою у воді. У жодному разі не змушуйте песика купатися й плавати силоміць. Так ви можете назавжди злякати його і собака не буде йти у воду за жодних умов.

Хаскі заліз у фонтан

Трохи раніше мережу підкорило відео із кумедним хаскі.

Песик, рятуючись від спеки, заліз у фонтан і лежав там.

На морді собаки було написано, це цей фонтан створений спеціально для нього.

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Хаскі заліз у фонтан: кумедне відео