У басейні з рожевим фламінго: уся мережа заздрить цуценяті Райлі – миле відео
Джерело:тікток rileysgoldenlife
Цуценя золотистого ретривера на прізвисько Райлі мешкає у сонячній Флориді. Малюк вже навчився відпочивати так, щоб йому заздрили навіть люди.
Власники песика ведуть канал @rileysgoldenlife у тіктоці. Вони знімають короткі відео про те, як Райлі росте, навчається й насолоджується життям.
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Плаває з надувним колом
На відео 4-місячний песик купається. Його голова й передні лапи перебувають у дитячому надувному колі. Саме це коло у вигляді яскраво-рожевого фламінго привабило увагу користувачів мережі.
Хоча собаки чудово плавають самі, помітно, що Райлі подобається такий спосіб купатися. На морді цуценяти написано, що воно задоволене й щасливе. Песик зовсім не боїться такої розваги.
Відео стало вірусним та зібрало 7,7 мільйона переглядів у тіктоці.Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.
Ретривер плаває у басейні: вірусне відео
Як навчити собаку плавати
Багато собак обожнюють воду / Фото Unsplash
- Навчайте песиків плавати не раніше 6-місячного віку. Якщо ви вчите тварину плавати у відкритих водоймах, переконайтеся, що у собаки є щеплення від лептоспірозу, а також, що водойма є безпечною і в ній дозволено плавати.
- Спершу потрібно познайомити тварину з водою. Пограйтеся на березі, дозвольте песику зайти у воду й намочити лапки.
- Заходьте в воду першим. Подайте песику приклад. Часто собаки негайно біжать у водойму за улюбленим господарем.
- Почніть плисти й кличте свого улюбленця за собою. Нехай собака відчує, що власник є його підтримкою у воді.
- У жодному разі не змушуйте песика купатися й плавати силоміць. Так ви можете назавжди злякати його і собака не буде йти у воду за жодних умов.
Хаскі заліз у фонтан
- Трохи раніше мережу підкорило відео із кумедним хаскі.
- Песик, рятуючись від спеки, заліз у фонтан і лежав там.
- На морді собаки було написано, це цей фонтан створений спеціально для нього.
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Хаскі заліз у фонтан: кумедне відео