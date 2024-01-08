Експерти з павуків з сусіднього парку забрали його і незабаром зрозуміли, що це найбільший зразок самця, який коли-небудь був отриманий від громадськості в Австралії. Про це повідомив Австралійський парк рептилій.

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Що треба знати про "Геркулеса"?

Знайденого рекордсмена назвали Геркулес. Він знайшов новий дім в Австралійському парку рептилій. Там павук допомагатиме програмі боротьби з отрутою.

В Австралії знайшли найбільшого самця найотруйнішого павука у світі / Фото інстаграм @australianreptilepark

Довжина від ноги до ноги становила 7,9 сантиметра. У такий спосіб він перевершив рекордсмена з 2018 року – самця воронкоподібного павука на ім'я "Колос".

Довідка: сіднейські павуки-воронки зазвичай мають довжину від 1 до 5 сантиметрів, причому самки, як правило, більші за своїх самців, але не такі смертельно небезпечні. Вони мешкають переважно в лісових масивах і приміських садах від Сіднея, найбільш густонаселеного міста Австралії, до прибережного міста Ньюкасл на півночі та Блакитних гір на заході.

Знайденого рекордсмена назвали Геркулес / Фото інстаграм @australianreptilepark

Геркулес буде залучений до участі в ініціативі проти отрути в Сіднейському парку рептилій. Відомий павукоподібний гратиме ключову роль у програмі, проходячи процес, відомий як "доїння". Під час цього його отрута буде вилучатися для отримання основних компонентів, необхідних для виробництва рятівних протиотрут.

Ця новаторська співпраця обіцяє сприяти прогресу в лікуванні укусів і захистити чималу кількість життів від небезпеки отруйних "зустрічей".

Кількість отрути від такого самця може бути величезною, що виявилося неймовірно цінним для програми,

— сказала доглядачка павуків Емма Тені.

Зауважимо, з моменту започаткування програми в 1981 році в Австралії не було жодного летального випадку внаслідок укусу такого виду павука.

Сіднейський павук Геркулес / Фото інстаграм @australianreptilepark

Нагадаємо, в Північній Гренландії були виявлені стародавні хижі черв'яки віком близько 518 мільйонів років. Цей вид став новим для науки, а тому вчені дали їм назву — Timorebestia, що в перекладі з латині означає "жахливі звірі". Який вигляд мають ці істоти – дивіться за посиланням!