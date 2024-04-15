Нещодавно Арнольд Шварценеггер, 76-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії, переніс чергову операцію на серці. Він наразі відновлюється, у цьому йому допомагають і його улюблені домашні тварини.

Актор був помічений на прогулянці по подвір'ю зі своєю улюбленою домашньою свинею Шнеллі. Актор опублікував в Instagram відео їхньої неквапливої прогулянки.

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Шварценеггер гуляє зі своєю свинкою Шнеллі

На опублікованому записі свинка йде за актором і весь час хрюкає. Вона неквапливо прогулюється.

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Один з користувачів кумедно прокоментував, що "схоже, Шнеллі робить кардіо".

У квітні 2023 року колишній губернатор Каліфорнії потрапив у заголовки газет, коли повідомив, що завів Шнеллі, яке, як швидко з'ясували журналісти, перекладається з німецької як "швидкий". Схоже, що Арні, можливо, хотів підкреслити цим прізвиськом швидкість і спритність свого нового домашнього улюбленця.

Шварценеггер зізнався, що саме його колега по фільму "Бетмен і Робін" Джордж Клуні пробудив у ньому інтерес до свиней під час просування свого фільму "Саботаж" 2014 року:

Мені завжди подобалося, що він захоплювався свинями. У нього є маленька свиня, яку він бере з собою всюди. Тому я одразу після цього купив свиню,

– додав Арнольд.

Що відомо про стан здоров'я Арнольда Шварценеггера?