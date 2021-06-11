В Арктиці моряки врятували собаку з айсберга: як він там опинився

Моряки на криголамі, що йшов посеред Арктики, помітили дещо несподіване: собаку породи самоїд, що бігав на айсбергу. Матроси спробували врятувати песика.

Для тварини спустили парадні сходи криголама. Собака зумів дійти до сходів та піднятися на корабель.

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Матроси одразу почали відігрівати собаку, адже той сильно змерз в лапки. Потім вони зв'язалися з місцевими мешканцями й зуміли знайти власницю собаки.

З'ясувалося, що це цуценя, якому щойно виповнився рік. Пес на прізвисько Айка втік під час прогулянки і через тиждень опинився на льоду в морі.



Собаку повернули власниці / Скриншот

Айку повернули власниці, Світлані Черешневій із села Мис Кам'яний. Песику дуже пощастило – якби не вчасна допомога моряків, невідомо, чи зумів би він вижити.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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