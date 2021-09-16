Американський стартап з генетики хоче воскресити шерстистого мамонта

Нова генетична компанія під назвою Colossal має грандіозні плани відродити шерстистого мамонта та повернути його в арктичну тундру. Для цього вона скористається технологією редагування генів CRISPR.

У Colossal кажуть, що воскресіння шерстистого, або як його ще називають, волохатого мамонта допоможе відновити давно втрачену екосистему. Це, у свою чергу, позитивно вплине на вирішення проблеми зі зміною клімату.

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Як будуть воскрешати шерстистого мамонта

Відродити волохатих мамонтів взялися засновники Colossal: технологічний підприємець Бен Ламм та генетик Джордж Черч. Це стало можливим завдяки наявній ДНК з добре збережених туш тварин, які досі знаходять у вічній мерзлоті. Крім того, у мамонтів є живі близькі родичі, які могли б виступати у ролі сурогатів для виношування клонів.



Бен Ламм та Джордж Черч / Фото Colossal

Істота, яку вони збираються створити, не буде "чистим" мамонтом, а гібрид слон-мамонт. В якості базового генома вчені використають азіатського слона, оскільки він і мамонт ділять 99,6% своїх генів. Решта 0,4% "відредагують" за допомогою технології CRISPR. Зокрема, дослідники нададуть тварині 2 шари густого хутра для утеплення, більші запаси жиру, менші вуха для запобігання втратам тепла і величезні вигнуті бивні для збору корму.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Потім гібридний ембріон імплантують африканській слонисі, яка й повинна виносити дитинча шерстистого мамонта. Вчені обрали саме цей вид слонів, бо вони мають більші габарити, а це означає, що матері буде легше перенести пологи. Крім того, азіатські слони перебувають під загрозою зникнення, тому команда не хотіла створювати додатковий тиск на їхню популяцію.



Азіатський та африканський слони / Колаж з фото Colossal

Відновлення екосистеми

Вчені сподіваються відновити не лише саму тварину, а й навколишнє середовище, в якому вона жила.

Степ мамонта був біомом льодовикового періоду, який характеризувався трав’янистими рівнинами, і був населений різноманітним спектром тварин, зокрема, бізонами, кіньми, оленями та мускусними биками.

був біомом льодовикового періоду, який характеризувався трав’янистими рівнинами, і був населений різноманітним спектром тварин, зокрема, бізонами, кіньми, оленями та мускусними биками. В той час мамонти виконували роль живих бульдозерів , розчищаючи землю для швидкого росту трави.

, розчищаючи землю для швидкого росту трави. А коли приблизно 4000 років тому вони вимерли, то разом з ними зник і мамонтовий степ.

Якщо ж відновити цю екосистему, кажуть вчені, тоді можна було б ефективніше боротися зі зміною клімату . Зокрема, це б допомогло уповільнити танення льоду, який блокує всередині величезну кількість парникових газів.

. Зокрема, це б допомогло уповільнити танення льоду, який блокує всередині величезну кількість парникових газів. Однак, якщо не вдасться воскресити волохатого мамонта, команда вважає, що їхня робота не буде даремною. Цю техніку можна буде застосувати для збереження видів, які зараз перебувають на межі вимирання.





З поверненням мамонтів вчені сподіваються відновити втрачену екосистему / Фото Colossal

Ризики воскресіння зниклих тварин