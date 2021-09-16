Американський стартап з генетики хоче воскресити шерстистого мамонта
Джерело:Colossal
Нова генетична компанія під назвою Colossal має грандіозні плани відродити шерстистого мамонта та повернути його в арктичну тундру. Для цього вона скористається технологією редагування генів CRISPR.
У Colossal кажуть, що воскресіння шерстистого, або як його ще називають, волохатого мамонта допоможе відновити давно втрачену екосистему. Це, у свою чергу, позитивно вплине на вирішення проблеми зі зміною клімату.
Читайте також Що потрібно знати, обираючи собаку з притулку: важливі поради та застереження
Як будуть воскрешати шерстистого мамонта
Відродити волохатих мамонтів взялися засновники Colossal: технологічний підприємець Бен Ламм та генетик Джордж Черч. Це стало можливим завдяки наявній ДНК з добре збережених туш тварин, які досі знаходять у вічній мерзлоті. Крім того, у мамонтів є живі близькі родичі, які могли б виступати у ролі сурогатів для виношування клонів.
Бен Ламм та Джордж Черч / Фото Colossal
Істота, яку вони збираються створити, не буде "чистим" мамонтом, а гібрид слон-мамонт. В якості базового генома вчені використають азіатського слона, оскільки він і мамонт ділять 99,6% своїх генів. Решта 0,4% "відредагують" за допомогою технології CRISPR. Зокрема, дослідники нададуть тварині 2 шари густого хутра для утеплення, більші запаси жиру, менші вуха для запобігання втратам тепла і величезні вигнуті бивні для збору корму.На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.
Потім гібридний ембріон імплантують африканській слонисі, яка й повинна виносити дитинча шерстистого мамонта. Вчені обрали саме цей вид слонів, бо вони мають більші габарити, а це означає, що матері буде легше перенести пологи. Крім того, азіатські слони перебувають під загрозою зникнення, тому команда не хотіла створювати додатковий тиск на їхню популяцію.
Азіатський та африканський слони / Колаж з фото Colossal
Відновлення екосистеми
- Вчені сподіваються відновити не лише саму тварину, а й навколишнє середовище, в якому вона жила.
- Степ мамонта був біомом льодовикового періоду, який характеризувався трав’янистими рівнинами, і був населений різноманітним спектром тварин, зокрема, бізонами, кіньми, оленями та мускусними биками.
- В той час мамонти виконували роль живих бульдозерів, розчищаючи землю для швидкого росту трави.
- А коли приблизно 4000 років тому вони вимерли, то разом з ними зник і мамонтовий степ.
- Якщо ж відновити цю екосистему, кажуть вчені, тоді можна було б ефективніше боротися зі зміною клімату. Зокрема, це б допомогло уповільнити танення льоду, який блокує всередині величезну кількість парникових газів.
- Однак, якщо не вдасться воскресити волохатого мамонта, команда вважає, що їхня робота не буде даремною. Цю техніку можна буде застосувати для збереження видів, які зараз перебувають на межі вимирання.
З поверненням мамонтів вчені сподіваються відновити втрачену екосистему / Фото Colossal
Ризики воскресіння зниклих тварин
- Натомість вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі кілька років тому опублікували звіт, у якому вони проаналізували не лише переваги, а й ризики.
- Команда побоюється, що таким чином можуть з’явитися "еко-зомбі", які у сучасному світі не будуть виконувати жодних екологічних функцій.
- Крім того, природа вже пристосувалася до відсутності мамонтів, і щоб щось змінити, знадобиться пристойна популяція та велика частина планети.