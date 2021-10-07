На Алясці обрали найтовстішого ведмедя: у нього дуже нетипова риболовля

Національний парк і заповідник Катмай на Алясці щороку проводить конкурс на найтовстішого ведмедя. Переможця обирають користувачі соцмереж, оглядаючи огрядні фото клишоногих.

Голосування тривало з 29 вересня до 5 жовтня. Бурі ведмеді показували себе у всій красі, демонструючи, як забагато змогли з'їсти влітку.

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Переможець конкурсу бурих ведмедів

25-річний ведмідь Отіс здобув понад 51 тисячу голосів. Він показав неймовірний результат, змігши за 7 тижнів чудово набрати вагу. Отіс перемагає вже учетверте, втім останні роки він не показував успішних результатів.

Отіс вже досить літній ведмідь і не має більшості зубів. Втім, це не завадило йому показати іншим, як потрібно запасатися на зиму. Якщо ще у липні в нього світилися ребра, то зараз він – огрядний і суворий ведмідь.



Трансформація Отіса за 7 тижнів / Колаж з твітеру KatmaiNPS

Таємниця довголіття і успіху Отіса криється у його унікальній рибальській майстерності. Деякі ведмеді кидаються або плавають за рибою. Але Отіс залишається нерухомим і терпляче дивиться у річку за лососем.

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У той час як Отіс, здавалося б, дрімає або не звертає уваги на потенційну їжу, він насправді дуже зосереджується на воді. Так йому вдається нерухомо ловити лосося, не витрачаючи при цьому калорій. "Це надзвичайно успішна стратегія", – відзначають у нацпарку.



Поки інші ведмеді носяться за рибою, Отіс спостерігає / Фото з твітеру KatmaiNPS

Товстий ведмідь на зиму, яким є і Отіс, – це успішний ведмідь. Тварини повинні швидко набрати вагу влітку та восени до початку великого зимового голоду на Алясці. Ведмеді, які сплять у лігвах, до весни повністю втрачають свої запаси жиру. Під час зимового посту вони скидають приблизно третину ваги.

Катмай – парк, де живе найбільше бурих ведмедів

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Джерело: сайт KatmaiNPS