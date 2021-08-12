Музикант The Kiffness перевипустив мегапопулярний трек зі злим котом: відео

Південноафриканський музикант The Kiffness перезаписав свій хіт Alugalug Cat. Попередня версія відео назбирала понад 2 мільйони переглядів.

The Kiffness – музикант, який здобув шалену популярність завдяки котикам. Він регулярно радує підписників новими відео, в основу яких лягли кумедні пухнастики.

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Цього разу він створив версію 2.0 свого найпопулярнішого хіта Alugalug Cat. Відео назбирало вже понад 250 тисяч переглядів на ютубі.

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Alugalug Cat 2.0: кумедне відео

Що було раніше

у травні цього року The Kiffness випустив трек, в основу якого лягло відео зі злим котиком. Відео під назвою Alugalug Cat стало дуже популярним і зібрало понад 2 мільйони переглядів.

Alugalug Cat: популярне музичне відео з котом

Музиканти з усього світу підтримали тренд і приєдналися до котячого відео. До виконавців долучилася українка Олена Андросова.

Музиканти з усього світу виконують Alugalug Cat

Також The Kiffness разом з іншими виконавцями “заміксував” кота, який пив молоко.

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Новий котячий хіт