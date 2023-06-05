Алігатор, довжиною один метр, випав з багатоповерхового будинку в Шеньчжені. Під час падіння він дивом зачепив навіс місцевого магазину, що пом'якшило удар і він не загинув від падіння.

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Власники місцевого магазину розповіли, що почули гучний шум і вибігли на вулицю, але були здивовані видом живого алігатора, який лежав перед ними.

Поліція змогла знайти власника алігатора, пана Лю, який сказав їм, що таємно тримав алігатора як домашнього улюбленця понад десять років. Він додав, що той був призначений для споживання.

Досі невідомо, як алігатор зміг втекти з квартири, оскільки вдома на той момент нікого не було. Пан Лю перепросив сусідів за переляк, викликаний несподіваним інцидентом.

Зараз керівництво будівлі шукає інших потенційно небезпечних тварин, які утримуються в приміщенні. А алігатор був взятий під варту поліцією, місцевий відділ рибного господарства проводить розслідування.

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У скандинавських водах плаває російський "кит-шпигун"

У територіальних водах Скандинавії виявили полярного кита-білугу в нашийнику. Місцева влада вважає, що це російський "кит-шпигун".

Кита помітили біля південно-західного узбережжя Швеції. На його нашийнику є напис "Спорядження Петербург 2019".