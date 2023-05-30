Кита помітили в територіальних водах Швеції, неподалік її південно-західного узбережжя. На його нашийнику є напис "Спорядження Петербург 2019".

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За словами шведських зоологів, південь Швеції – надто теплі води для білуг, зазвичай вони живуть ближче до Полярного кола. Фахівці вважають, що кит заплив на південь у пошуках пари чи компанії, оскільки білуги – дуже соціальний вид.

Зоологи стверджують, що помічений кит не боїться морських суден і доброзичливий до людей. Припускають, що раніше він багато спілкувався з людьми й був добре надресирований.

До слова, у 1980-х роках радянська армія розвивала програму навчання дельфінів для виявлення підводних мін. Ця програма була закрита у 1990-х. У 2017 році російський державний телеканал "Звезда" повідомляв про програму навчання китів-білуг, тюленів та дельфінів для використання у військових цілях. Тож, найімовірніше цей кит учасник саме цієї програми.

Норвежці прозвали кита Хвалдимир / Скриншот BBC News, YouTube ​

Кит навчений слідувати за кораблями

Уперше кита помітили в Норвегії у квітні 2019 року. Його нашийник був оснащений кріпленнями для відеокамер, а на пластикових застібках надруковано слова "Обладнання Санкт-Петербург".

Кит був навчений слідувати за кораблями. Імовірно, він міг утекти із тренувальної військової бази або його випустили "на завдання", але дорогою той загубив відеокамери. Москва так і не дала офіційної реакції на чутки норвежців про те, що він може бути "російським шпигуном".

Відтоді кит став місцевою знаменитістю. Норвежці прозвали його Хвалдимир – від норвезького слова hval (кит) та імені російського президента-диктатора.