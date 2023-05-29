Тепер люди можуть захищати тварин у суді. Які саме права надали морським мешканцям – читайте далі!

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Панама дає морським черепахам законні права та захист

Згідно з новим законодавством, усім громадянам Панами тепер дозволено "бути голосом морських черепах і захищати їх на законних підставах". Це означає, що уряди, корпорації та громадяни можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за порушення прав морських черепах.

Це величезна перемога, оскільки американська нація є одним із найважливіших у світі місць гніздування шкірястих черепах та черепах-яструбів. Щороку на одному місцевому пляжі можна знайти до 3 000 гнізд яструбів,

– йдеться у повідомленні.

Він також забороняє браконьєрство, вилов і торгівлю черепахами, вивезення їх з національних парків і територій, що охороняються.

Які права отримали черепахи?

Відповідно до нового законодавства морським черепахам надано право жити в середовищі, вільному від забруднення. Це також запобігатиме небезпечній діяльності людини, такій як "зміна клімату, випадкове захоплення, розвиток прибережних районів і нерегульований туризм".

Це означає, що він притягуватиме до відповідальності забудовників та туристичних операторів, чиї плани порушують місце існування морських черепах. Це також робить незаконною будь-яку діяльність, спрямовану на отримання прибутку від морських черепах, чи то їх м'ясо, чи яйця.

Морські черепахи у Панамі отримали законні права / Фото UnSplash

Навіщо було потрібне нове законодавство?

Браконьєрство на морських черепах у Панамі стало серйозною проблемою під час пандемії, оскільки дохід країни значною мірою залежить від туризму. Без постійного потоку грошей, що приносять відвідувачі, громадяни почали браконьєрувати черепах, що гніздяться, і збирати їх яйця на прилеглих пляжах, щоб отримати додатковий дохід.

У цей період природоохоронні групи повідомили, що близько 90% яєць у шкірястих оболонках було взято з гнізд, а потім продано за м'ясо та шкаралупу. Ця діяльність вже була незаконною в Панамі, проте закон не дотримувався належним чином.

Щоб боротися з цим, природоохоронні групи почали лобіювати сильнішу правову базу, що забезпечує більш чіткий захист черепах, а також посилення механізмів контролю та суворіші штрафи за порушення закону.