Дайвер 11 років дружить з акулою: неочікувана історія їх знайомства

Рік Андерсон познайомився зі своїм морським другом 11 років тому, коли став свідком рідкісного явища. Як дайвер зустрівся з австралійською рогатою акулою – читайте у матеріалі.

Коли Рік Андерсон здійснював занурення з групою учнів, він став свідком народження дитинчат австралійської рогатої акули. Відомо, що вони з'являються на світ довжиною всього 13 – 17 сантиметрів, а з часом збільшуються до 1,8 метра.

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Дайвер вирішив наблизитися до акул та спробувати погладити одного з малюків рукою. Пізніше, коли Рік повертався на це місце й зустрічав дитинчат, маленька знайома впізнавала його та підпливала.

Австралійські рогаті акули безпечні для людини. Вони харчуються ракоподібними та молюсками.

Разом з новим другом Рік бачився спочатку раз на кілька тижнів, а потім раз в кілька місяців. Згодом чоловік переїхав й став приїжджати до океану ще рідше. Проте під час кожного занурення до Великого Бар'єрного рифу, він знову зустрічав маленьку акулу, що підпливала до нього. При цьому інших дайверів вона ігнорувала.

Коли чоловік понад рік не міг потрапити до океану, він переживав, чи впізнає його акула. У відео, яке дайвер опублікував на своїй сторінці у Facebook, видно як відбулася довгоочікувана зустріч.

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"Дуже багато людей запитують про мою акулу. Я провів з нею багато годин під водою, а саме 10 років. З моменту її вилуплення й до 18 місяців тому, коли я переїхав. Вона прекрасна, як і більшість морських мешканців. Не все в Австралії хоче вас з’їсти, вжалити або вбити. Природа дивовижна", – прокоментував Рік.

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