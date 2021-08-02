Актори без Оскара: неперевершені фото собак і котів, які грають драматичні ролі

Тварини часом демонструють свої емоції не гірше за людей. Тільки погляньте на цих хвостатих акторів, які потрапили в об'єктив своїх господарів.

Якщо ви вагаєтеся, чи заводити улюбленця, подивіться на ці фото. Можливо, ви наважитеся принести в дім таке кумедне диво, а може, навпаки, зрозумієте, що такі пригоди – не для вас.

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Цьому котику не сподобалася нова пісня / Фото Reddit



Кіт почув, як його господар чхнув / Фото Reddit



Емоції від нового килима / Фото Reddit



Із цим котиком сталася екзистенційна криза прямо в холодильнику / Фото Reddit



Пес думає про своє непросте життя (насправді його просто помили) / Фото Reddit

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Коли побачив, що господар їсть щось смачненьке / Фото Reddit



А цього котика нічого не радує / Фото Reddit



Киця шокована материнством / Фото Reddit



Хтось не любить вітер / Фото Reddit

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Коли тебе несподівано розбудили / Фото Reddit