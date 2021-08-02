Актори без Оскара: неперевершені фото собак і котів, які грають драматичні ролі
Джерело:Reddit
Тварини часом демонструють свої емоції не гірше за людей. Тільки погляньте на цих хвостатих акторів, які потрапили в об'єктив своїх господарів.
Якщо ви вагаєтеся, чи заводити улюбленця, подивіться на ці фото. Можливо, ви наважитеся принести в дім таке кумедне диво, а може, навпаки, зрозумієте, що такі пригоди – не для вас.
Важливо Здоров'я вашого кота: як запобігти хворобам ротової порожнини
Цьому котику не сподобалася нова пісня / Фото Reddit
Кіт почув, як його господар чхнув / Фото Reddit
Емоції від нового килима / Фото Reddit
Із цим котиком сталася екзистенційна криза прямо в холодильнику / Фото Reddit
Пес думає про своє непросте життя (насправді його просто помили) / Фото Reddit
Коли побачив, що господар їсть щось смачненьке / Фото Reddit
А цього котика нічого не радує / Фото Reddit
Киця шокована материнством / Фото Reddit
Хтось не любить вітер / Фото Reddit
Схоже Доводять свою любов: щирі фото собак та їх власників
Коли тебе несподівано розбудили / Фото Reddit