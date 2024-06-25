Як лікує спілкування з тваринами: 4 цікаві факти про зоотерапію

Спілкування з домашніми тваринами та догляд за ними – визнані наукою корисною терапією. Нерідко діткам з нестійкою психікою, чи загалом людям, які погано почуваються, радять завести домашнього пухнастика, або сходити на іподром.

На цей час AAT (Animal Assisted Therapy) – офіційний напрямок у медицині, завдяки якому сотні людей зуміли вийти з емоційного та фізичного стресу. Як працює зоотерапія та які результати дає близький контакт із домашніми тваринами – читайте далі у матеріалі!

Цікаво Останній подарунок: улюбленці точно знають, коли помруть і перед смертю захищають нас

ААТ допомагає у лікуванні психічних захворювань

Зоотерапія є корисною для людей, які мають справу з низкою проблем, включаючи стрес, поведінкові проблеми, наркозалежність, посттравматичний стресовий розлад, хворобу Паркінсона та деменцію.

Як відбуваються сеанси?

Для лікування підходить будь-яка тварина, комфортна для пацієнта

Процедури починаються після того, як терапевт ретельно вивчить історію хвороби. Сеанс проводиться в присутності власника або тренера тварини, який старанно виконує вказівки лікаря, щоб допомогти пацієнту знайти комфорт.

Пацієнт може легенько погладжувати тварину чи розмовляти з нею, доки не відчує себе комфортно.

Погладжування тварин освіжає розум

Дотик до тварини призводить до вивільнення в організмі "позитивних" гормонів, таких як окситоцин або серотонін, які можуть допомогти поліпшити настрій.

Ніжне погладжування також допомагає розслабитись і навіть відновити у пам'яті важливі події минулого.



Для зоотерапії добре підходять собаки / Фото Unsplash

Хто найбільше підходить для зоотерапії?

Лікування можна проводити як індивідуально, так і в групі. Прикметно, що тварини, які допомагають під час таких терапевтичних сеансів, отримують винагороду, наприклад, улюблену їжу або іграшку.

Найбільш зручними в зоотерапії вважаються собаки, оскільки вони контактні та веселі. Також нерідко чудовими "ліками" – є коні, які є зачинателями навіть окремого напряму "іпотерапія".