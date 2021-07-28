8 вражаючих фактів про сибірських хаскі

Яскраво-блакитні очі, веселий характер та пронизливі співи-завивання – ці "візитні картки" собак породи хаскі відомі кожному. Однак чи справді добре ми знаємо цю породу собак?

Порода хаскі стала дуже популярною завдяки своєму незвичному вигляду, однак ці песики не надто щасливі жити у квартирі й виходити на короткі прогулянки на повідку. Тому, перед тим як заводити хаскі, дізнайтеся про цих собак якомога більше й ретельно зважте свої можливості. А ми пропонуємо прочитати цікаві факти про цих песиків.

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Батьківщина хаскі – Сибір

Так, назва породи цілком відповідає дійсності. Хаскі вивели племена чукч, яким потрібні були помічники для того, щоб тягнути важкі сани протягом тривалого часу.



Породу вивели для перевезення вантажів на довгі дистанції / Фото Unsplash

Хаскі мають "вбудований зимовий одяг"

Ці собаки завжди готові до суворої та холодної погоди. Вони мають подвійну шерсть, що складається з товстого короткого підшерстку, який допомагає берегти тепло, а також довгої водонепроникної шерсті зовні, які рятує від мокрого снігу. Довгі мигдалеподібні очі також захищають собак від снігу й сонця. А пухнастий хвіст вони обертають довкола морди, коли сплять – усе для економії тепла.

У хаскі багато енергії й вони стануть хорошими партнерами на пробіжці

Якщо ви полюбляєте біг на довгі дистанції – беріть із собою хаскі. Але є одне застереження: спершу песику потрібно добре погуляти, понюхати й дослідити усе довкола, вибігатися у вільному темпі. Тільки після цього ваш улюбленець може спокійно супроводжувати вас під час тренування.



Хаскі можуть годинами бігти без відпочинку / Фото ​Unsplash

Також потрібно пам'ятати, що шерсть хаскі захищає їх від холоду, але водночас загрожує собаці перегрівом. Тому тренуйтеся із ними тільки в прохолодні дні, і в жодному разі не у спеку.

Не всі хаскі мають блакитні очі

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут

Але більшість із них. Блакитні очі рідко трапляються в інших собак, а ось хаскі природа нагородила саме таким кольором очей. Нерідко трапляється в цієї породи й гетерохромія – очі різних кольорів.

Хаскі дуже товариські

Ці собаки не підходять для сторожової служби або охорони. Вони не мають агресії у характері і їх надзвичайно складно навчити охороняти господарів або їх майно.

Хаскі мають дивовижний метаболізм

Хаскі можуть бігти година за годиною, не використовуючи запаси глікогену або жиру з власного тіла. Ця порода була виведена для бігу на довгі дистанції, тому тіла песиків регулюють метаболізм для підвищення продуктивності бігу.

Хаскі можуть мати різнокольорову шерсть



Бувають хаскі з шерстю різного кольору / Фото Unsplash

Зазвичай ми уявляємо собі хаскі, що мають сіро-білу шерсть, як у вовка. Однак ці собаки бувають чорними, рудими, білими тощо.

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Хаскі дуже балакучі

Ці собаки не тільки гавкають, а й виють, стогнуть, бурчать. Деякі власники хаскі стверджують, що їх завивання можна почути за 16 кілометрів.