"Нюх на мистецтво": у віці 8 років помер свин-художник Пігкассо – він заробив мільйони доларів

8-річна свиня на прізвисько Пігкассо, яка жила в притулку для тварин у Південній Африці померла 6 березня. Вона "заробила" на своїх картинах більш ніж 1,2 мільйона доларів.

Тварину врятувала від бійні власниця притулку для тварин Джоанн Лефсон. Її роботи прикрашають колекції таких знаменитостей, як Ед Вествік, Рафаель Надаль і Джейн Гудолл.

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Пігкассо за життя "заробила" мільйони доларів на своїх картинах

Талановита свиня, яка "заробила" понад 1 мільйон доларів на своїх картинах і була названа найуспішнішим художником-нелюдиною у світовій історії, померла у віці 8 років.

Її господиня Джоанн Лефсон, оголосила про смерть 450-кілограмової тварини через хронічний ревматоїдний артрит. Перед смертю свиня захворіла, і обидві її задні ноги стали кульгавими.

Ми дуже засмучені тим, що пішла з життя така фігура, що надихає. Але ми також відзначаємо добре прожите життя і ті глибокі зміни, які вона зробила,

— сказала Лефсон.

Жінка з Франшхука, Південна Африка, яка є активісткою руху за захист тварин, врятувала Пігкассо зі скотобійні, коли їй було лише 4 тижні від народження, у травні 2016 року. Завдяки своєму рятівнику тварина і отримала можливість творити.

Роботи Пігкассо прикрашають колекції голлівудських знаменитостей / Фото Caters news

Пігкассо перетворилася б на бекон у віці 6 місяців. Замість цього її врятували, і вона виросла, щоб надихнути мільйони людей, й переглянути своє ставлення до їжі завдяки своєму незвичайному таланту. Улюбленицю публіки називали "фігурою, що надихає" і говорили, що "у неї був нюх на мистецтво".

Що ще треба знати про життя Пігкассо?

Свинка жила і малювала у Farm Sanctuary SA, некомерційному фонді, який надає безпечний притулок для врятованих сільськогосподарських тварин у Франшхуку.

Її спадщина продовжує жити в заповіднику, а нашою місією стало надихати всіх на створення добрішого і стійкішого світу,

— додала Лефсон.

Роботи Пігкассо прикрашають колекції таких знаменитостей, як Ед Вествік, Рафаель Надаль і Джейн Гудолл.

Тварину було врятовано від бійні власницею притулку для тварин Джоанн Лефсон / Фото Caters news

Світову популярність тварина здобула наприкінці 2016 року. Чутки про її вправні мазки облетіли всі соцмережі після того, як її господиня надала їй пензлик і полотно. Пізніше свиня підписувала кожну свою роботу, вмочуючи морду в червону фарбу і ставлячи штамп на готовому творінні.

Пігкассо називали "фігурою, що надихає": дивіться відео

У 2018 році свиноматка стала першою художницею-твариною, яка організувала персональну виставку, яка пройшла у V&A Waterfront у Кейптауні, ПАР. Потім її роботи були показані ще на кількох виставках у Нідерландах, Німеччині, Франції, Китаї та Великій Британії.

Одну з її найдорожчих робіт, під назвою "Wild and Free", продали німецькому покупцеві більш ніж за 25 000 доларів, встановивши офіційний світовий рекорд як найбільш продаваний твір мистецтва, коли-небудь намальований твариною.