Когось приваблюють коти без шерсті, або навпаки найпухнастіші, а треті взагалі колись не збиралися ставати кошатниками, але побачивши одного з чотирилапих більше не уявляли свого життя без муркотика. Pets 24 пропонує вашій увазі 8 котячих порід, які відрізняються своїм незвичайним зовнішнім виглядом.

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8 порід кішок з незвичайним зовнішнім виглядом

Сфінкс

Кішка без шерсті, яка викликає двоякі почуття. Чимало людей шаленіють від її незвичайної зовнішності, інших же вона відштовхує своїми інопланетними рисами. Головна відмінність цієї породи серед інших – це відсутність густого хутра.

Так, більшість переконана, що сфінкси лисі, й відносять їх до категорії саме таких порід. Але насправді шкіра сфінксів не є повністю лисою, а може бути покрита м'яким пушком, як персик. Хоча сфінкси і позбавлені м'якої котячої шуби, окрас їх тіла дуже різноманітний: зустрічаються і плямисті, і однотонні сфінкси різних відтінків.



Сфінкс / Фото UnSplash

Крім відсутності пухнастої шубки, інопланетні коти також відрізняються великими виразними вухами і досить багатою складчастістю шкіри. Основна кількість складок приходиться на голову, і ні у кого з роду котячих немає такої складчастої шкіри. Као-мані Це стрункі, граційні й мускулисті кішки з чисто білою, короткою, гладкою шерстю, що близько прилягає до тіла. Вуха – від середнього до великого розміру. Ніс трохи викривлений. Колір очей – це найбільш яскрава особливість кішки. Він може бути в колірному діапазоні від блакитного до янтарного або складатися з суміші блакитних чи інших тонів. Кішки родом з Таїланду, де тварина з різними кольорами очима вважається найкращою. Часто вірять, що вона приносить вдачу.

Као-мані / Фото Petsi.net

Єгипетська мау

Це одні з найдавніших порід кішок. Завдяки атлетичній статурі та благородному погляду розкосих очей вони чимось нагадують сфінкса.

По їх шерсті у випадковому порядку розкидані плями, які надають оригінальності. Кішки цієї породи приємно й багато нявкають, немов розмовляють зі своїми господарями.



Єгипетська мау / Фото Вікіпедія

Манчкін

Представники цієї породи кішок володіють самими короткими у світі кінцівками серед усіх котячих. Їх лапи в три рази коротше, ніж у інших котів. А коли вони сидять, схожі на кенгуру — повністю сідають на попу, впираються хвостом в підлогу, а передні лапки висять в повітрі.

Грайливий доброзичливий вихованець дуже ласкавий і веселий, швидко пристосовується до темпу життя господарів, із задоволенням подорожує з ними та гуляє. Манчкіни контактні й абсолютно неагресивні – вони не зашкодять навіть маленькій дитині. Кішки погано переносять самотність, люблять спати на руках людини.



Манчкін / Фото PetPortal.pl

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Екзот

Це плюшеві близнюки перських кішок, тільки з короткою шерстю. Порівняно з найближчими родичами, екзотичні короткошерсті більш рухливі та допитливі. Вони дуже люблять грати, ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами.

За великі опуклі очі та злегка плескату морду екзотів називають пекінесами серед кішок. Вираз мордочки цієї "плюшевої кішки" надзвичайно миле, що робить екзота улюбленцем для дітей. Вони легко уживаються як з дітьми, так і з тваринами. Їх відданості немає межі, страждають від самотності і дуже люблять увагу.



Екзот / Фото Adobe Stock

Регдолл

"Ганчіркові ляльки" – красиві спокійні тварини з акуратною шовковистою шерстю. Відрізняються особливо яскраво-блакитними очима, гострими вухами та великою головою.

Регдолли надзвичайно поступливі та неагресивні. Як тільки людина бере кішку на руки, вона обм'якає, як ганчіркова лялька. Грайливі та ласкаві вихованці мовчазні, прихильні до господарів, люблять сидіти на руках і спати в ліжку з членами родини.



Регдолл / Фото UnSplash

Американський кьорл

Представники цієї породи вражають незвичними вухами-"ріжками", закрученими назад, а також товстим пухнастим хвостом. Надзвичайно милі, начебто завжди трохи насторожені котики бувають коротко- та напівдовгошерстими.

Вуха американських кьорлів, які часто називають ельфійськими, згортаються назад у процесі їхнього дорослішання. Завдяки цій родзинці та великим очам, у яких ніби застигло бажання перепросити, коти цієї породи популярні у всі часи.



Американський кьорл / Фото Litter-Robot

Сервал

Представників цієї породи кішок почали заводити як вихованців лише в останні десятиліття. Сервали відрізняються леопардовим забарвленням, високими лапами та великими вухами.

Складність такого вихованця полягає в тому, що сервал хижак, а отже – активний, вимагає багато особливого раціону та простору для ігор. Йому обов'язково потрібно сире м'ясо. Це дуже розумний кіт, якого при належних знаннях можна виростити люблячим і ласкавим вихованцем.



Сервал / Фото з соцмереж

Очевидно, що це не всі кішки з незвичайним зовнішнім виглядом, але точно ті, на які варто звернути увагу. Завівши такого пухнастого, ви точно будете власником особливої тварини!