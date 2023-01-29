Тому, якщо ви, як господар, енергійний й полюбляєте активності, то й чотирилапого варто обирати такого ж активного. Окремі породи собак за своєю природою активніші за інших. Які саме – читайте у нашому матеріалі!

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7 порід собак, які сповнені енергією

Хаскі

Хаскі відомі своєю надзвичайною активністю. Усе це через те, що раніше ці чотирилапі були їздовими собаками.



Хаскі / Фото UnSplash​

Для поціновувачів довгих прогулянок така порода підійде відмінно, адже у хаскі дуже багато енергії, вони витривалі та добре переносять низькі температури.

Далматин

Це досить активні собаки, які потребують великих навантажень та довгих прогулянок на свіжому повітрі. Про це потрібно обовʼязково памʼятати майбутнім господарям, якщо вони вирішили обрати цю породу. Він має великий інтелект і спритність, захоплюється дресуванням, саме тому його широко використовують як робочого собаку.

Завдяки своєму унікальному забарвленню сплутати далматинця з представниками іншої породи просто нереально. Популярність цим собакам приніс знаменитий діснеївський мультфільм, а потім і повнометражний художній фільм.

Далматин / Фото UnSplash​

Джек-рассел-тер'єр

Розумний, грайливий і спритний, він має сильний мисливський інстинкт. Він любить ходьбу та біг, а також розумові проблеми.

Ці собаки виділяється своєю швидкістю та нервозністю, будучи породою, придатною лише для алергії на сидячий спосіб життя. У джек-рассел-тер'єра всередині ніби весь час заведений моторчик.

Джек-рассел-тер'єр / Фото UnSplash​

Бігль

Бігль — дуже давня порода собак. Він виділяється своїм чудовим мисливським інстинктом та потужним нюхом. Йому потрібні тривалі щоденні прогулянки, а також ігри, що стимулюють мозок.

Цій породі потрібна постійна компанія, адже вони важко переносять довгу самотність.

Бігль / Фото UnSplash

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Кокер

Існує багато помилкових міфів про поведінку цієї тварини. Безперечно, він витрачає багато енергії, оскільки любить виходити на пробіжки і часто гуляти.

Хоча він може бути впертим, дуже товариський і постійно вимагає уваги.

Кокер / Фото UnSplash

Бордер-коллі

Вважається найрозумнішою породою. Цій собаці потрібно багато фізичних вправ, щоб збалансувати свій розум і тіло, тому він широко використовується для занять такими видами спорту, як спритність. Бордер-коллі полюбляє заняття на свіжому повітрі та ігри.

Бордер-коллі / Фото UnSplash

Доберман

Доберман — собака дуже спритна, розумна і смілива. Підходить для людей які мають час на тривалі прогулянки.

Доберман / Фото UnSplash

Цим собакам потрібне серйозне фізичне навантаження та базове дресування. З ними можна і потрібно домовлятися, тому можна спробувати домовлятися "за гру".