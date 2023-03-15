Елітні вихованці можуть бути як карликовими породами, так і величезними тваринами, й розмір зовсім не впливає на ціну. На вартість впливає чистокровність, титуловані батьки та ряд інших факторів. Pets24 розповідає вам про найдорожчі породи собак у світі.

Вартість цуценяти варіюється від 2 до 8 тисяч доларів. Особливо цінується, якщо один з батьків малюка – "з Китаю".

Тибетський мастиф є однією з найдавніших робочих порід собак, яка виконувала завдання охорони ще в тибетських монастирях, а також допомагала кочівникам в Гімалайських горах. Історія цієї породи налічує близько 5 000 років, а письмові згадки про неї, є ще з античних часів.

Ця порода була виведена в Тибеті, щоб переслідувати тварин і охороняти господарів. Це спокійні, ніжні і віддані собаки.

Лев'яча собачка, левхен – 2 000 – 7 000 доларів

В 60-х роках ця порода потрапила в список рекордів Гіннеса як одна з найрідкісніших в світі. Вона походить з Франції.

Згідно з стандартом породи, левхени повинні виглядати міцними маленькими левами, з круглою головою, круглим задом і круглими очима.



Левхен / Фото Egida.by

Фараонова собака – 1 000 – 7 000 доларів

Порода походить з острова Мальта. Це ім'я було дано цим собакам, оскільки своїм зовнішнім виглядом вони нагадували староєгипетських божеств Харті. Образи останніх часто бачили на стінах гробниць фараонів.

Це в міру незалежна собака, вірна своїй родині. Вона має вроджене бажання полювати і постійно рухатися. Фараонова собака, яка не була соціалізована з раннього віку, вважатиме кішок та інших маленьких тварин своєю здобиччю. Водночас порода дуже товариська, насолоджується компанією інших собак та людей.



Фараонова собака / Фото Franksville Veterinary Clinic

Пемброк-вельш-коргі – 700 – 1 500 доларів

Воістину королівська порода повинна також бути в рейтингу найдорожчих порід собак. Цуценята коргі можуть дістатися любителям цієї породи за 30 – 50 тисяч гривень.

Проте породисті собаки з родоводом обійдуться значно дорожче. Майже століття вельш-коргі вважається улюбленою породою британської королівської родини та зараз дуже модні.



Коргі / Фото UnSplash

Французький мастиф (бордоський дог) – 600 – 1 200 доларів

В середні віки цю породу використовували як мисливського і бійцівського собаку. В наші часи він зарекомендував себе як прекрасний сторож, проявляючи при охороні будинку пильність і сміливість, але не агресивність. Спокійний і чуйний собака, дуже прив'язаний до господаря і любить дітей.

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Його вартість в Україні від 25 до 45 тисяч гривень.



Французький мастиф / Фото The Spruse Pets

Салукі, перський хорт – 800 – 2 500 доларів

Це вірні й чутливі собаки. Однак насторожено ставляться до незнайомих людей. Вони походять з Близького Сходу, де колись вважалися найціннішим надбанням після арабського коня. Салукі, також відома як "собака-газель".

Раніше собак цієї породи використовували для полювання в зграї з гончими. І недарма, адже салукі – рекордсмени за швидкістю у бігу на довгі дистанції: як стверджує Книга рекордів Гіннеса, вони можуть бігти зі швидкістю майже 70 кілометрів за годину.



Салукі / Фото Pixabay

Чау-чау – 300 – 1 000 доларів

Оригінальне ім'я чау-чау на одному з китайських діалектів звучить як Songshi Quan, що означає "собака – волохатий лев". Своїм походженням чау-чау належить до групи шпіців, але існує припущення, що в чау течуть домішки крові тибетського мастифа. Особливістю породи є синій язик.

Це замкнутий, незалежний собака, який може бути впертим. Представники породи можуть дуже прив'язатись до однієї людини і здатні стати жорстокими, якщо відчують, що їм – або їхньому власникові – загрожує небезпека.

Його середня вартість на ринку – від 15 до 30 тисяч гривень, хоча окремі цуценята можуть коштувати значно дорожче.



Чау-чау / Фото UnSplash

Очевидно, що це не всі найдорожчі породи собак, але одні з найпопулярніших в luxury-списку.