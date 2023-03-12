Читайте також Які породи собак в Україні вважаються найнебезпечнішими: "загрозливий" перелік

Німецька вівчарка – найвідданіша порода собак у світі

М'язисті тварини висотою в холці 56 – 66 сантиметрів володіють природною врівноваженістю, активністю, сприйнятливістю до дресування і недовірливістю до чужих. Бажання служити господарю і розум пов'язані з безстрашністю і прагненням приносити користь.

Вони спокійні, впевнені у собі і завжди вірні. Не дивно, що так багато героїчних історій про собак розповідають про німецьких вівчарок, які йдуть на все заради своїх людей. Жартома їх називають собаками-"липучками", тому що вони завжди по п'ятах ходять за своїми господарями. Якщо собака правильно вихована, а господар приділяє їй максимум часу, то відданішої тварини у світі не знайти.

Німецька вівчарка – найвіданніша порода у світі / Фото UnSplash

Чау-чау

Чау-чау здаються дуже милими, але характер у них досить поганий. Нового господаря доросла чау-чау буде як мінімум ігнорувати.

Це замкнутий, незалежний собака, який може бути впертим. Представники породи можуть дуже прив'язатись до однієї людини і здатні стати жорстокими, якщо відчують, що їм – або їхньому власникові – загрожує небезпека. Вони хоч і схожі на чарівного плюшевого ведмедика, але за характером зовсім інші.

Чау-чау / Фото UnSplash

За останні роки заводчики покращили їхній характер, і вважається, що злими чау-чау можуть стати через відсутність належної підготовки та соціалізації в молодому віці. Якщо їх познайомити з дітьми, котами та іншими домашніми тваринами в молодому віці, проблемам можна запобігти.

Хаскі

Хаскі, зазвичай, не агресивні, але з новим господарем хороші відносини навряд чи складуться. Потрапивши в сторонні руки, собака цієї породи може почати поводитися неадекватно. Хаскі воліє втекти і жити на вулиці, ніж з новим власником.

Хаскі / Фото UnSplash

Ротвейлер

Попри те, що ротвейлери входять до списку найнебезпечніших порід собак, з належним вихованням та соціалізацією це – найкращі тварини для сім'ї та людини. У США, де ця порода дуже популярна, ротвейлери вважаються дуже товариськими та відданими.

Ці витривалі й розумні собаки насправді дуже чутливі і не люблять, коли їх залишають вдома самих. Щоправда, варто пам'ятати, якщо ротвейлер вирішить, що його людині загрожує небезпека, він може відреагувати дуже непередбачувано.

Ротвейлер / Фото UnSplash

Акіта

Напевно, не знайдеться жодної людини, яка б не чула історію про відданого Хатіко, який багато років чекав на свого померлого господаря на вокзалі. Це пес породи акіта і негласний символ собачої вірності. Порода є однією із шести цінних національних порід Японії.

Зверніть увагу Скільки вікують собаки: від чого залежить тривалість життя – дані про різні породи

Якщо ви підійдете до чарівної акіти, а вона вас не знає, чекайте на холодну зустріч. Вона на 110% віддана своїм людям, грайлива та ласкава з ними, до решти ставиться байдуже і не в захваті, якщо її особистий простір порушується.

Акіта / Фото UnSplash

Як зрозуміти, що собака віддана вам

Серед головних ознак відданості:

Собака підходить до людини, коли її кличуть, як би далеко вона не була;

Часто заглядає у вічі;

Охоче виконує прохання та команди;

Намагається більше часу проводити поруч і бути з господарем у різних видах діяльності;

Сумує за відсутності господаря і радісно мчить до дверей, почувши його кроки.

Тож, заводячи цуценя однієї з вищеперелічених порід, майбутній власник може бути впевнений, що його вихованець, який виріс в атмосфері розуміння і любові, протягом життя збереже вірність своєму господареві.