60 равликів переходили дорогу разом: жінка зробила вражаючі фото
Джерело:The DoDo
Елізабет Менсон з Австралії полюбляє спостерігати за равликами. Одного разу жінка побачила на дорозі дуже незвичну картину: зграя равликів рухалася організовано в одному напрямку.
Елізабет Менсон йшла додому і побачила щось, що тьмяно блищало у темряві. Жінка підійшла ближче і з'ясувала, що це велика група равликів, які переповзали на інший бік вулиці.
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Равлики хотіли потрапити на траву
Я побачила, що вони блокують мій шлях, щоб добратися до мокрої трави на іншому боці, – розповідає австралійка.
Більшість людей могли б злякатися, якби побачили таку кількість равликів. Однак для Елізабет це було задоволення – жінка обожнює молюсків та часто за ними спостерігає.
Равлики повзли на траву / Фото Elizabeth Manson
Гігантські равлики на фото
Жінка сфотографувала равликів і розмістила фото в групі у фейсбуці. Молюски на фото вийшли надто великими та викликали справжній ажіотаж.
На фото молюски здаються гігантськими / Фото Elizabeth Manson
Однак це була усього лиш особливість перспективи на фото. Елізабет запевнила, що садові равлики в Мельбурні, Австралія, не більші, ніж в усьому світі.
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Равликимолюски класу черевоногих із зовнішньою черепашкою. Їх тіло складається з голови, тулуба і ноги. Верхня частина тулуба закручена у вигляді спіралі й вкрита черепашкою. Зазвичай черепашка равликів закручена вправо, але існує аномалія, при якій черепашка закручена вліво.
Джерело: Вікіпедія