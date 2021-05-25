Найкращі друзі: 5 зворушливих фільмів про собак

Фільми про домашніх улюбленців – чудовий варіант для перегляду всією родиною. Але часто таке кіно може надто розчулити надміру чуйних глядачів.

Після перегляду цих фільмів хочеться міцно обійняти свого песика. А тим, хто не має улюбленця – негайно взяти у свою родину хвостатого друга.

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Хатіко: найвірніший друг

Рік: 2008

Країна: Велика Британія, США



Пес Хатіко / Скриншот

Усім відома трагічна історія пса Хатіко, який 9 років чекав свого власника на залізничній станції. Вірний пес не знав, що його хазяїн помер. Фільм сповнений драматичних моментів та розповідає про справжню дружбу між собакою та людиною.

Шлях додому

Рік: 2019

Країна: Китай, США



Песик з фільму "Шлях додому" / Скриншот

Собака Белла потрапила в люблячу родину: хазяїн песика був у захваті від її оптимізму та невгамовності. Але одного разу Белла загубилася і її відвезли за багато кілометрів від дому. Довгий і непростий шлях Белли у напрямку дому можна побачити у цьому зворушливому фільмі.

Три різдвяні казки

Рік: 2011

Країна: США



Цуценята із фільму / Фото Pinterest

Дівчина Ліза в пошуках нового життя переїжджає до Флориди. Разом із нею туди їдуть 3 цуценят золотистого ретривера. Ліза щойно завершила невдалі стосунки, а ще – вона мріє знайти друзів серед людей. Цуценята їй у цьому допоможуть.

Тернер і Гуч

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Рік: 1989

Країна: США



Тернер та Гуч / Скриншот

Поліцейський Скотт Тернер розслідує вбивство, єдиним свідком якого став пес. Чоловік забирає собаку на прізвисько Гуч додому й навіть не здогадується, що тварина переверне його життя з ніг на голову.

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Білий полон

Рік: 2006

Країна: США, Канада



Їздові собаки / Скриншот

Події фільму відбуваються в Антарктиці. Внаслідок трагічних подій експедицію дослідників терміново евакуюють. Люди змушені залишити своїх вірних псів напризволяще. За тваринами мають повернутися через кілька днів. Однак через жахливі погодні умови та арктичну зиму експедиція змогла прилетіти за собаками тільки через пів року… Трагічний фільм про нелегку долю їздових собак вражає в самісіньке серце.