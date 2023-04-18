5 порід собак, які до старості схожі на цуценят Але не слід розчаровуватися, адже існують певні види, які залишаються щенятами аж до старості. Скільки б їм не було років, вони будуть такими ж крихітними, й тішитимуть вас. Pets 24 розповідає про 5 таких собачих порід.

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Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

"Кавалер" – це навіть не стільки вічне щеня, скільки вічна дитина. Якщо ви заведете собі одного такого собаку, то будьте готові до того, що цього вихованця в домі завжди багато. Ваш чотирилапий ходитиме хвостом і втручатиметься в усі справи, проситиме спілкування і веселитиме своїми витівками.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / Фото UnSplash

У представників цієї породи майже ніколи не буває поганого настрою, вони не прагнуть домінувати і дружать з усіма.

Померанський шпіц

Цей собачка, що схожий на вічне цуценя, вирізняється схильністю до гавкоту й реагує на будь-який підозрілий шерех. Він без роздумів, попри мініатюрні розміри, відлякає непроханого гостя.

Шпиці дуже розумні та легко підлаштовуються під стиль життя господаря. Якщо ви любите поспати вранці, песик чекатиме, поки прокинетеся й приділите час йому.

Померанський шпіц / Фото UnSplash

Чихуахуа

Чихуахуа – найменший собака у світі. Раніше вважалося, що такі маленькі іграшкові собаки є результатом селекції, проте нещодавно вчені з'ясували, що про таку мутацію подбала сама природа. Ген, який відповідає за крихітні розміри собак, існує вже десятки тисяч років.

Попри екстремально маленькі розміри, собаки цієї породи вважаються справжніми задираками, роздратувати чихуахуа легше, ніж пітбуля. До слова, чихуахуа просто обожнює свого господаря, всі дії тварини в його присутності – заради схвалення.

Чихуахуа​ / Фото UnSplash

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Той-пудель

Пудель входить до трійки найрозумніших порід собак на планеті. Нерідко кажуть, що ця порода ще не людина, але вже і не собака.

Це тільки кумедний вихованець, схожий на маленьку живу іграшку, а й чуйний та уважний друг. Пудель підтримає господаря в усіх його починаннях, копіюючи його дії. Тому цих маленьких собачок ще й дуже легко дресувати.

Той-пудель / Фото UnSplash

Мальтійська болонка

Мальтійські болонки – одна з найпопулярніших і найстаріших у світі порід собак. Вони слухняні, уважні і мають гарну пам'ять, тому легко вчать кожен рух і команду.

Болонки майже не линяють, тому вважаються гіпоалергенними собаками, попри розкішну та густу вовну. Щоправда, шерсть цієї породи потребує спеціального догляду.

Мальтійська болонка / Фото UnSplash

Звісно, це не всі "вічно крихітні" породи собак, але ті, що найбільш популярні. Тож при виборі певної тваринки, зверніть увагу на представників цих милих та маленьких порід.