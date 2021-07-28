5 маленьких вівчарок взяли на службу в Національну гвардію України: фото

У Навчальному центрі Національної гвардії України сталося поповнення. На службу взяли одразу 5 цуценят бельгійської вівчарки.

Усі малюки успішно склали тест Кемпбелла, що визначає придатність собак до такої служби. Відтепер у житті песиків почався новий етап.

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Малюки пройшли тест, що визначає їх здібності / Фото фейсбук МВС України

Тест Кемпбелла для собак передбачає тестування за такими розділами: контактність з людиною, незалежність характеру, схильність до послуху, схильність до домінування.

Песики дуже активні, грайливі, цікавляться всім до чого можуть дотягнутись та вимагають уваги до себе, – розповідають у Навчальному центрі.

Попереду на цуценят чекає знайомство з кінологами й іншими собаками, адаптація і навчання.



Попереду в песиків адаптація та навчання / Фото фейсбук МВС України

Чотирилапі служитимуть у Навчальному центрі Національної гвардії України.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Вони допомагатимуть кінологам у розкритті правопорушень, в тому числі в районі проведення Операції об'єднаних сил, – додають у центрі.



Дорослі вихованці центру / Фото фейсбук МВС України

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