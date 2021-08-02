4 собаки й дика свинка: як живе родина хвостатих блогерів зі Шрі-Ланки

Ця незвична подія змінила карантинні будні відеоблогерки. Через пандемію Дора та її хлопець увесь час проводили вдома, а тому вирішили власноруч подбати про маленьку знайду.

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Коли порося знайшли, йому було усього кілька годин. Крихітна свинка не зуміла б вижити без допомоги людей.

Ми почали годувати її коров'ячим молоком. Але на 3-й день вона захворіла й дуже ослабла. Я запитувала, як доглядати за кабанами, але всі казали, що це не так просто, і що в такому віці вони завжди помирають без матері, – розповідає Дора.

Але небайдужі люди попри все хотіли, щоб порося вижило. Вони назвали малюка Єжу й дбали про нього, як про дитину.



У перші тижні порося потребувало особливої турботи / Фото інстаграм dora2go

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

У перший місяць Дора та її хлопець спали біля поросяти по черзі. Малюка потрібно було годувати щогодини. Це було схоже на турботу про немовля, адже свинка прокидалася навіть серед ночі й починала плакати.

Такою Єжу знайшли / Фото інстаграм dora2go

Зрештою, Єжу зуміла вижити й настала пора познайомитися з іншими членами родини. У родині в той момент вже мешкало 4 собаки. Трьох песиків блогерка також врятувала – їх забрали в місцевих заводчиків.

Песики одразу прийняли порося в сім'ю. Дещо насторожено поводився тільки лабрадор Біубіу. Але згодом він полюбив малечу сильніше за інших. Лабрадор і порося почали грати, їсти й спати разом і стали кращими друзями.

Коли Єжу виросла, їй побудували окремий будиночок в саду. Дика свиня має навіть власний невеликий басейн, в якому обожнює купатися.

Подивіться фото Єжу та її родини

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