Люди, як собаки: 34 фотографії, які підтверджують, що пси схожі на своїх господарів

"The Dog People" – фотопроєкт Інес Опіфанті з Гамбурга, в якому вона вирішила показати правдивість загальноприйнятої думки, що собаки схожі на своїх господарів. 34 людини сфотографувалися зі своїми пухнастими друзями, імітуючи їхню поведінку.

Все почалося з того, коли Інес завела собі цуценя, і була здивована тим, якою схожою є її міміка з улюбленим вихованцем. Поділившись цим в соціальних мережах, вона почула численні відгуки інших власників собак. Це стало поштовхом для створення проєкту.

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Як проходили фотосесії

Спочатку вона знімала самих собак на невеликому подіумі. Їхні власники в той час мали взаємодіяти з ними, говорячи відомі їм фрази, на які тварини реагують. За це "хвостики" отримували ласощі, тож вже зовсім скоро вони перестали реагувати на світло й камеру.

Важливо, щоб собаки були спокійними і розслабленими, щоб вони могли продемонструвати свою природну поведінку і не лякатися,

– каже фотомисткиня.

Після фотосесії собак, господарі повинні були повторити їхню міміку. Ну а результати цієї роботи оцініть самі!

Собаки, як люди чи люди, як собаки



Ен-Крістін і Пола / Фото Ines Opifanti



Трон і Катерина / Фото Ines Opifanti



Мара і Міо / Фото Ines Opifanti



Джеймі та Дженніфер / Фото Ines Opifanti



Хайді та Боб / Фото Ines Opifanti



Кеннеді та Джаван / Фото Ines Opifanti



Інес і Флер / Фото Ines Opifanti



Чарлі та Сінді / Фото Ines Opifanti



Кароліна та Дієго / Фото Ines Opifanti



Майа та Кіруна / Фото Ines Opifanti



Анніка та Боб / Фото Ines Opifanti



Сельма та Анніка / Фото Ines Opifanti



Джоель і Хлоя / Фото Ines Opifanti



Космо та Елена / Фото Ines Opifanti



Джулія та Віго / Фото Ines Opifanti



Оле та Сабіна / Фото Ines Opifanti



Лін і Панда / Фото Ines Opifanti



Джокко та Марія / Фото Ines Opifanti



Майлен і Чіка / Фото Ines Opifanti



Клайді та Клавдія / Фото Ines Opifanti



Леандро та Коко / Фото Ines Opifanti



Хічкок і Сабріна / Фото Ines Opifanti



Мелані та Холлі / Фото Ines Opifanti



Малі та Дж. / Фото Ines Opifanti



Стефан і Майло / Фото Ines Opifanti



Еммі та Марія / Фото Ines Opifanti



Наталі та Снікерс / Фото Ines Opifanti



Зельда та Алекс / Фото Ines Opifanti



Вів'єн та Іві / Фото Ines Opifanti



Зазу та Аміна / Фото Ines Opifanti



Матіас і Калле / Фото Ines Opifanti



Джміль і Карстен / Фото Ines Opifanti



Калле та Карін / Фото Ines Opifanti



Піксі та Ребекка / Фото Ines Opifanti