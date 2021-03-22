Люди, як собаки: 34 фотографії, які підтверджують, що пси схожі на своїх господарів

Джерело:Ines Opifanti
"The Dog People" – фотопроєкт Інес Опіфанті з Гамбурга, в якому вона вирішила показати правдивість загальноприйнятої думки, що собаки схожі на своїх господарів. 34 людини сфотографувалися зі своїми пухнастими друзями, імітуючи їхню поведінку.
Все почалося з того, коли Інес завела собі цуценя, і була здивована тим, якою схожою є її міміка з улюбленим вихованцем. Поділившись цим в соціальних мережах, вона почула численні відгуки інших власників собак. Це стало поштовхом для створення проєкту.
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Спочатку вона знімала самих собак на невеликому подіумі. Їхні власники в той час мали взаємодіяти з ними, говорячи відомі їм фрази, на які тварини реагують. За це "хвостики" отримували ласощі, тож вже зовсім скоро вони перестали реагувати на світло й камеру.
Важливо, щоб собаки були спокійними і розслабленими, щоб вони могли продемонструвати свою природну поведінку і не лякатися,
– каже фотомисткиня.
Після фотосесії собак, господарі повинні були повторити їхню міміку. Ну а результати цієї роботи оцініть самі!
Ен-Крістін і Пола / Фото Ines Opifanti
Трон і Катерина / Фото Ines Opifanti
Мара і Міо / Фото Ines Opifanti
Джеймі та Дженніфер / Фото Ines Opifanti
Хайді та Боб / Фото Ines Opifanti
Кеннеді та Джаван / Фото Ines Opifanti
Інес і Флер / Фото Ines Opifanti
Чарлі та Сінді / Фото Ines Opifanti
Кароліна та Дієго / Фото Ines Opifanti
Майа та Кіруна / Фото Ines Opifanti
Анніка та Боб / Фото Ines Opifanti
Сельма та Анніка / Фото Ines Opifanti
Джоель і Хлоя / Фото Ines Opifanti
Космо та Елена / Фото Ines Opifanti
Джулія та Віго / Фото Ines Opifanti
Оле та Сабіна / Фото Ines Opifanti
Лін і Панда / Фото Ines Opifanti
Джокко та Марія / Фото Ines Opifanti
Майлен і Чіка / Фото Ines Opifanti
Клайді та Клавдія / Фото Ines Opifanti
Леандро та Коко / Фото Ines Opifanti
Хічкок і Сабріна / Фото Ines Opifanti
Мелані та Холлі / Фото Ines Opifanti
Малі та Дж. / Фото Ines Opifanti
Стефан і Майло / Фото Ines Opifanti
Еммі та Марія / Фото Ines Opifanti
Наталі та Снікерс / Фото Ines Opifanti
Зельда та Алекс / Фото Ines Opifanti
Вів'єн та Іві / Фото Ines Opifanti
Зазу та Аміна / Фото Ines Opifanti
Матіас і Калле / Фото Ines Opifanti
Джміль і Карстен / Фото Ines Opifanti
Калле та Карін / Фото Ines Opifanti
Піксі та Ребекка / Фото Ines Opifanti