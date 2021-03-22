Люди, як собаки: 34 фотографії, які підтверджують, що пси схожі на своїх господарів

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Джерело:

Ines Opifanti

"The Dog People" – фотопроєкт Інес Опіфанті з Гамбурга, в якому вона вирішила показати правдивість загальноприйнятої думки, що собаки схожі на своїх господарів. 34 людини сфотографувалися зі своїми пухнастими друзями, імітуючи їхню поведінку.

Все почалося з того, коли Інес завела собі цуценя, і була здивована тим, якою схожою є її міміка з улюбленим вихованцем. Поділившись цим в соціальних мережах, вона почула численні відгуки інших власників собак. Це стало поштовхом для створення проєкту.

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Як проходили фотосесії

Спочатку вона знімала самих собак на невеликому подіумі. Їхні власники в той час мали взаємодіяти з ними, говорячи відомі їм фрази, на які тварини реагують. За це "хвостики" отримували ласощі, тож вже зовсім скоро вони перестали реагувати на світло й камеру.

Важливо, щоб собаки були спокійними і розслабленими, щоб вони могли продемонструвати свою природну поведінку і не лякатися,
– каже фотомисткиня.

Після фотосесії собак, господарі повинні були повторити їхню міміку. Ну а результати цієї роботи оцініть самі!

Собаки, як люди чи люди, як собаки


Ен-Крістін і Пола / Фото Ines Opifanti


Трон і Катерина / Фото Ines Opifanti


Мара і Міо / Фото Ines Opifanti


Джеймі та Дженніфер / Фото Ines Opifanti


Хайді та Боб / Фото Ines Opifanti


Кеннеді та Джаван / Фото Ines Opifanti


Інес і Флер / Фото Ines Opifanti


Чарлі та Сінді / Фото Ines Opifanti


Кароліна та Дієго / Фото Ines Opifanti


Майа та Кіруна / Фото Ines Opifanti


Анніка та Боб / Фото Ines Opifanti


Сельма та Анніка / Фото Ines Opifanti


Джоель і Хлоя / Фото Ines Opifanti


Космо та Елена / Фото Ines Opifanti


Джулія та Віго / Фото Ines Opifanti


Оле та Сабіна / Фото Ines Opifanti


Лін і Панда / Фото Ines Opifanti


Джокко та Марія / Фото Ines Opifanti


Майлен і Чіка / Фото Ines Opifanti


Клайді та Клавдія / Фото Ines Opifanti


Леандро та Коко / Фото Ines Opifanti


Хічкок і Сабріна / Фото Ines Opifanti


Мелані та Холлі / Фото Ines Opifanti


Малі та Дж. / Фото Ines Opifanti


Стефан і Майло / Фото Ines Opifanti


Еммі та Марія / Фото Ines Opifanti


Наталі та Снікерс / Фото Ines Opifanti


Зельда та Алекс / Фото Ines Opifanti


Вів'єн та Іві / Фото Ines Opifanti


Зазу та Аміна / Фото Ines Opifanti


Матіас і Калле / Фото Ines Opifanti


Джміль і Карстен / Фото Ines Opifanti


Калле та Карін / Фото Ines Opifanti


Піксі та Ребекка / Фото Ines Opifanti

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina та дізнайтеся більше про собак тут.