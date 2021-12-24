3 собаки перестрибнули рів, і кожен приземлився інакше: кумедне "життєве" відео
24 грудня 2021 , 18:46Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ViralHog
Ці кадри нагадали користувачам мережі їх власне життя. Адже всі люди виходять з різних ситуацій по-своєму: комусь щастить менше, а комусь більше.
Три песики енергійно бігали полем, аж раптом вирішили перестрибнути через глибокий рів. Однак не кожному з них це вдалося – саме тому собаки дуже нагадали глядачам людей.
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Не всім собакам пощастило
Курйозне відео зняли у Великій Британії. На шляху хвостатих бігунів лежав рів, який ті вирішили"перелетіти".
- Один із собак зробив це вправно та граціозно, і приземлився на іншому боці.
- Другий собака стрибнув на дно і побіг там, а потім заскочив на інший бік.
- Третій хотів стрибнути одразу на протилежну сторону, але щось пішло не так. Собака вдарився об стінку рову та впав на дно.
На щастя, всі песики вціліли й ця пригода минулася для них безслідно.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Як собаки стрибали через рів: дивіться відео
Користувачі мережі коментують веселе відео:
- "У цьому все життя. Один і той самий шлях вони подолали зовсім по-різному".
- "Третій – справжній молодець. Він не засмутився, підвівся і побіг далі".
- "Перший – легкоатлет, другий – спелеолог, а третій… ну, молодший брат".
- "Нам усьому треба вчитися у третього та правильно реагувати на невдачі".
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