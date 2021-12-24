3 собаки перестрибнули рів, і кожен приземлився інакше: кумедне "життєве" відео

Ці кадри нагадали користувачам мережі їх власне життя. Адже всі люди виходять з різних ситуацій по-своєму: комусь щастить менше, а комусь більше.

Три песики енергійно бігали полем, аж раптом вирішили перестрибнути через глибокий рів. Однак не кожному з них це вдалося – саме тому собаки дуже нагадали глядачам людей.

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Не всім собакам пощастило

Курйозне відео зняли у Великій Британії. На шляху хвостатих бігунів лежав рів, який ті вирішили"перелетіти".

Один із собак зробив це вправно та граціозно, і приземлився на іншому боці.

і приземлився на іншому боці. Другий собака стрибнув на дно і побіг там, а потім заскочив на інший бік.

Третій хотів стрибнути одразу на протилежну сторону, але щось пішло не так. Собака вдарився об стінку рову та впав на дно.

На щастя, всі песики вціліли й ця пригода минулася для них безслідно.

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Як собаки стрибали через рів: дивіться відео

Користувачі мережі коментують веселе відео:

"У цьому все життя. Один і той самий шлях вони подолали зовсім по-різному".

"Третій – справжній молодець. Він не засмутився, підвівся і побіг далі".

"Перший – легкоатлет, другий – спелеолог, а третій… ну, молодший брат".

"Нам усьому треба вчитися у третього та правильно реагувати на невдачі".

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