У 23 містах України можна безкоштовно простерилізувати тварину

Програмою можуть скористатися літні люди, внутрішньо переміщенні особи та ті, то має під опікою багато тварин. Про це повідомляє громадська організація UAnimals.

Може зацікавити У Польщі скасували спрощені умови для переміщення домашніх тварин з України

Як відомо, стерилізація є дієвим та необхідним методом для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. Окрім того, стерилізація продовжує життя тварин на 3 – 5 років та запобігає виникненню низки хвороб, зокрема онкологічних.

Зоозахисники зазначили, що щоб взяти учать в програмі необхідно сконтактувати з місцевим координатором. Шукайте у переліку своє місто та звертайтеся до координаторів за інформацією:

Лише коти та кішки:

  • Київ (тимчасово призупинено, велика черга за записом),
  • Дніпро Інеса (099) 781 54 84,
  • Одеса Ігор (050) 490 41 41.

Лише собаки:

  • Бердичів Юлія (096) 216 27 80.

І коти / кішки, і собаки:

  • Полтава Людмила (099) 664 94 15,
  • Покотилівка Яна (063) 388 41 79,
  • Куп'янськ Вікторія (095) 327 61 40,
  • Жовті Води Олена (050) 205 86 31,
  • Черкаси Оксана (098) 482 89 79,
  • Харків – Катерина (063) 860 93 13 і Яна (063) 388 41 79,
  • Дружківка Юлія (099) 447 25 93,
  • Суми Ілона (050) 307 18 55,
  • Шостка – Тетяна (099) 538 81 01,
  • Чернівці – Анна (095) 003 11 29,
  • Запоріжжя Галина (098) 240 19 00,
  • Кропивницький – Світлана (066) 672 64 30,
  • Овідіополь Наталя (067) 900 77 06,
  • Гостомель Марія (050) 597 89 31,
  • Коблево Світлана (067) 797 79 69,
  • Житомир Вікторія (096) 193 47 79,
  • Одеса – Діана (096) 337 35 24,
  • Красноград Наталя (050) 844 92 84,
  • Ватутіно, Черкаська область Марина (068) 424 04 65,
  • Добропілля Вікторія (050) 676 63 68.

Як українці ставляться до стерилізації тварин: опитування

За 7 років одна пара котів та їхнє потомство може народити 420 тисяч кошенят, а одна пара собак — 84 тисяч цуценят. Нерідко така чисельність приводить до безлічі безпритульних тварин, тому і радять стерилізувати улюбленців, щоб уникати цієї проблеми.

Так, компанія Gradus провела перше в Україні дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. В обговоренні взяли участь ветеринарні лікарі, зоозахисники, представники громадських організацій та бізнесу, який фокусується на добробуті тварин.

Опитування показало, що 82% людей вважають її дієвим та необхідним методом для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин.