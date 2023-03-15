У 23 містах України можна безкоштовно простерилізувати тварину
Програмою можуть скористатися літні люди, внутрішньо переміщенні особи та ті, то має під опікою багато тварин. Про це повідомляє громадська організація UAnimals.
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Як відомо, стерилізація є дієвим та необхідним методом для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. Окрім того, стерилізація продовжує життя тварин на 3 – 5 років та запобігає виникненню низки хвороб, зокрема онкологічних.
Зоозахисники зазначили, що щоб взяти учать в програмі необхідно сконтактувати з місцевим координатором. Шукайте у переліку своє місто та звертайтеся до координаторів за інформацією:
Лише коти та кішки:
- Київ – (тимчасово призупинено, велика черга за записом),
- Дніпро – Інеса (099) 781 54 84,
- Одеса – Ігор (050) 490 41 41.
Лише собаки:
- Бердичів – Юлія (096) 216 27 80.
І коти / кішки, і собаки:
- Полтава – Людмила (099) 664 94 15,
- Покотилівка – Яна (063) 388 41 79,
- Куп'янськ – Вікторія (095) 327 61 40,
- Жовті Води – Олена (050) 205 86 31,
- Черкаси – Оксана (098) 482 89 79,
- Харків – Катерина (063) 860 93 13 і Яна (063) 388 41 79,
- Дружківка – Юлія (099) 447 25 93,
- Суми – Ілона (050) 307 18 55,
- Шостка – Тетяна (099) 538 81 01,
- Чернівці – Анна (095) 003 11 29,
- Запоріжжя – Галина (098) 240 19 00,
- Кропивницький – Світлана (066) 672 64 30,
- Овідіополь – Наталя (067) 900 77 06,
- Гостомель – Марія (050) 597 89 31,
- Коблево – Світлана (067) 797 79 69,
- Житомир – Вікторія (096) 193 47 79,
- Одеса – Діана (096) 337 35 24,
- Красноград – Наталя (050) 844 92 84,
- Ватутіно, Черкаська область – Марина (068) 424 04 65,
- Добропілля – Вікторія (050) 676 63 68.
Як українці ставляться до стерилізації тварин: опитування
За 7 років одна пара котів та їхнє потомство може народити 420 тисяч кошенят, а одна пара собак — 84 тисяч цуценят. Нерідко така чисельність приводить до безлічі безпритульних тварин, тому і радять стерилізувати улюбленців, щоб уникати цієї проблеми.
Так, компанія Gradus провела перше в Україні дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. В обговоренні взяли участь ветеринарні лікарі, зоозахисники, представники громадських організацій та бізнесу, який фокусується на добробуті тварин.
Опитування показало, що 82% людей вважають її дієвим та необхідним методом для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин.