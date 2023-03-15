У 23 містах України можна безкоштовно простерилізувати тварину

Програмою можуть скористатися літні люди, внутрішньо переміщенні особи та ті, то має під опікою багато тварин. Про це повідомляє громадська організація UAnimals.

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Як відомо, стерилізація є дієвим та необхідним методом для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. Окрім того, стерилізація продовжує життя тварин на 3 – 5 років та запобігає виникненню низки хвороб, зокрема онкологічних.

Зоозахисники зазначили, що щоб взяти учать в програмі необхідно сконтактувати з місцевим координатором. Шукайте у переліку своє місто та звертайтеся до координаторів за інформацією:

Лише коти та кішки:

Київ – (тимчасово призупинено, велика черга за записом),

– (тимчасово призупинено, велика черга за записом), Дніпро – Інеса (099) 781 54 84,

– Інеса (099) 781 54 84, Одеса – Ігор (050) 490 41 41.

Лише собаки:

Бердичів – Юлія (096) 216 27 80.

І коти / кішки, і собаки:

Полтава – Людмила (099) 664 94 15,

– Людмила (099) 664 94 15, Покотилівка – Яна (063) 388 41 79,

– Яна (063) 388 41 79, Куп'янськ – Вікторія (095) 327 61 40,

– Вікторія (095) 327 61 40, Жовті Води – Олена (050) 205 86 31,

– Олена (050) 205 86 31, Черкаси – Оксана (098) 482 89 79,

– Оксана (098) 482 89 79, Харків – Катерина (063) 860 93 13 і Яна (063) 388 41 79,

– Катерина (063) 860 93 13 і Яна (063) 388 41 79, Дружківка – Юлія (099) 447 25 93,

– Юлія (099) 447 25 93, Суми – Ілона (050) 307 18 55,

– Ілона (050) 307 18 55, Шостка – Тетяна (099) 538 81 01,

– Тетяна (099) 538 81 01, Чернівці – Анна (095) 003 11 29,

– Анна (095) 003 11 29, Запоріжжя – Галина (098) 240 19 00,

– Галина (098) 240 19 00, Кропивницький – Світлана (066) 672 64 30,

– Світлана (066) 672 64 30, Овідіополь – Наталя (067) 900 77 06,

– Наталя (067) 900 77 06, Гостомель – Марія (050) 597 89 31,

– Марія (050) 597 89 31, Коблево – Світлана (067) 797 79 69,

– Світлана (067) 797 79 69, Житомир – Вікторія (096) 193 47 79,

– Вікторія (096) 193 47 79, Одеса – Діана (096) 337 35 24,

– Діана (096) 337 35 24, Красноград – Наталя (050) 844 92 84,

– Наталя (050) 844 92 84, Ватутіно, Черкаська область – Марина (068) 424 04 65,

– Марина (068) 424 04 65, Добропілля – Вікторія (050) 676 63 68.