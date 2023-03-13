Польща скасувала спрощені правила перевезення домашніх тварин для українців

Втім, зараз країна скасувала спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин з території України. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

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Скасовуються попередні спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин (собак, котів, тхорів) з території України до Республіки Польща,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційною інформацією компетентного органу Польщі, починаючи з 27 березня 2023 скасовуються попередні спрощені умови для некомерційного переміщання домашніх тварин з території України до Республіки Польщі. Які умови діятимуть

Відтепер умови переміщення відповідатимуть загальним критеріям законодавства Європейського Союзу враховуючи особливості визначені Регламентом (ЄС) № 576/2013, серед яких: тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа (транспондера) або чіткого для прочитання татуювання, нанесеного до 03.07.2011 року;

тварина має дійсне щеплення проти сказу (дата вакцинації не повинна передувати даті нанесення транспондера чи татуювання або даті зчитування транспондера чи татуювання, зазначених у відповідному розділі ідентифікаційного документа; ревакцинація повинна вважатися первинною вакцинацією, якщо вона не була проведена протягом терміну дії попередньої вакцинації);

проведено поточне серологічне дослідження на визначення титру антитіл до сказу (рівень нейтралізувальних антитіл до вірусу сказу в сироватці крові, що дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл);

тварина має погоджену форму Сертифіката здоров'я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів ЄС. Зазначається, що тимчасово до окремого скасування, за умов наявності відповідного результату дослідження не вимагатиметься період очікування 3 місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.