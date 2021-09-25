2 зірки: фото кота Левчика на руках у фронтмена "Антитіл" опублікували в інстаграмі
Джерело:інстаграм lvivcitycat
Кіт Левчик – відома львівська зірка. Він живе у ратуші, допомагає вести справи у мерії. Та й взагалі, Левчика називають котячим мером Львова.
У Левчика є власний інстаграм. Там публікують фото кота "на робочому місці", а також з різними делегаціями, політиками, чиновниками тощо.
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Цього разу опублікували фото Левчика на руках у фронтмена українського гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Разом із ними на фото також львівський міський голова Андрій Садовий.
Котячої вакцини від коронавірусу поки не знайшов, та на допомогу прийшли Антитіла, – жартівливо написали в інстаграмі котика.
Кіт Левчик з фронтменом гурту "Антитіла" / Фото з інстаграму lvivcitycat
Нещодавно Левчик загубився
Про зникнення Левчика писав Андрій Садовий. Кіт міг злякатися вибуху, який пролунав під час антитерористичних навчань у міськраді. За повернення кота обіцяли винагороду.
Кота шукали всім містом. Зрештою, його знайшли на Площі Ринок. У кота були пошкоджені лапки, але він швидко відновився.
Левчика знайшли на Площі Ринок / Фото з інстаграму lvivcitycat
Історія Левчика
Кіт живе у мерії з вересня 2020 року. Він заліз на дерево навпроти кабінету Андрія Садового й не міг спуститися. Котику допомогли й почали шукати господарів. Однак з'ясувалося, що тваринка – безпритульна.
Тоді котика залишили жити в ратуші, назвали котячим мером Львова та разом із львів'янами придумали йому ім'я.
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Левчик живе у мерії / Фото з інстаграму lvivcitycat