2 зірки: фото кота Левчика на руках у фронтмена "Антитіл" опублікували в інстаграмі

Кіт Левчик – відома львівська зірка. Він живе у ратуші, допомагає вести справи у мерії. Та й взагалі, Левчика називають котячим мером Львова.

У Левчика є власний інстаграм. Там публікують фото кота "на робочому місці", а також з різними делегаціями, політиками, чиновниками тощо.

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Цього разу опублікували фото Левчика на руках у фронтмена українського гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Разом із ними на фото також львівський міський голова Андрій Садовий.

Котячої вакцини від коронавірусу поки не знайшов, та на допомогу прийшли Антитіла, – жартівливо написали в інстаграмі котика.



Кіт Левчик з фронтменом гурту "Антитіла" / Фото з інстаграму lvivcitycat

Нещодавно Левчик загубився

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин.робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Про зникнення Левчика писав Андрій Садовий. Кіт міг злякатися вибуху, який пролунав під час антитерористичних навчань у міськраді. За повернення кота обіцяли винагороду.

Кота шукали всім містом. Зрештою, його знайшли на Площі Ринок. У кота були пошкоджені лапки, але він швидко відновився.



Левчика знайшли на Площі Ринок / Фото з інстаграму lvivcitycat

Історія Левчика

Кіт живе у мерії з вересня 2020 року. Він заліз на дерево навпроти кабінету Андрія Садового й не міг спуститися. Котику допомогли й почали шукати господарів. Однак з'ясувалося, що тваринка – безпритульна.

Тоді котика залишили жити в ратуші, назвали котячим мером Львова та разом із львів'янами придумали йому ім'я.

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Левчик живе у мерії / Фото з інстаграму lvivcitycat