Її компанія GuineaLoft продає відкриті конструкції зі змінним дном, які полегшують догляд за цими тваринами. Винахідниця каже, що успішний початок надихнув її залучити інвестиції та зосередитися на масштабуванні власного бізнесу.

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Белла стала мільйонеркою завдяки морським свинкам

Спочатку Белла вклала власні заощадження у розробку прототипів. Це сталося після трагічного випадку, коли орел схопив на подвір'ї одного з її домашніх улюбленців. Рік активної роботи над дизайном – і концепція була готова. Далі вона почала вести перемовини про виробництво з сімейною фабрикою у Китаї.

Морські свинки Белли / Фото Instagram @guinealoft

Команда з шести осіб стежить за виробництвом, пакуванням та фотографуванням продуктів, а Лін відповідальна за дизайн, ціноутворення, маркетинг і бізнес-стратегію.

Дівчина розповідає, що перша партія зі 100 вольєрів розійшлася за лічені години. Успішний початок надихнув винахідницю залучити інвестиції й зосередитися на масштабуванні власного бізнесу. Таким чином за минулий рік оборот її компанії склав 410 тисяч доларів (15,5 мільйонів гривень).

Інноваційні вольєри для утримання морських свинок / Фото Instagram @guinealoft

Підприємниця не збирається зупинятися на досягнутому й мріє зробити свій винахід доступним для морських свинок у всьому світі.

Історія Белли – чудовий приклад того, наскільки легко можна втілити у життя свою ідею й перетворити її в прибутковий бізнес. Наполегливу дівчину не зупинили ані фінансові труднощі, ані брак досвіду.

Морські свинки допомогли Беллі заснувати власну справу / Фото Instagram @guinealoft

Зараз Белла навчається в Khan Lab School і присвячує GuineaLoft 20 годин на тиждень. Вона також зважилась на сміливий крок: відкласти навчання в коледжі, щоб зосередитися на своєму підприємстві.

У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього мопса із собою.

Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Він вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію – читайте за посиланням!