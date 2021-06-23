15 неймовірно стильних ліжок для собак, які стануть окрасою дому

Ліжко для домашніх тварин – це одна з обов'язкових речей, для якої потрібно виділити трохи місця у будинку. Здебільшого вони не поєднуються з інтер'єром, однак вмілим дизайнерам собачих аксесуарів вдається створювати справжні меблеві шедеври.

Пропонуємо підбірку із 15 яскравих та елегантних рішень для власників собак. Можливо, якесь із них надихне вас зробити перестановку чи навіть ремонт у оселі.

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Стильні ліжка для собак

Найчастіше дизайнерські ліжка для собак виконують одразу 2 функції: лежанки для улюбленця і столика для людини. Так, відпочивати хазяїн і чотирилапий зможуть зовсім поруч, але кожен у своїй зоні.

Ліжка-столики для собак елегантно і доречно доповнюють інтер'єр і спальні, і вітальні, і навіть кухні.

Ліжко-клітка для спальні





Ліжко-клітка для вітальні

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Лаконічний столик для вітальні

Ліжко для собаки з бічними отворами





Ліжко з балдахіном. Хай песик відчує себе принцескою

Таку ідею можна зробити самостійно зі звичайного столу. Його оздобили мінішторами навколо внутрішніх кутів, які утворили балдахіни.





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Ліжко з поличками для собачих аксесуарів

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Мінівітальня з годинником і фоторамками

Поличка для собаки із дерева

Ліжко для собаки і журнальний столик для людини

Тихе і темне місце для відпочинку собаки

Столик із м'якою обшивкою всередині

Лежанка для песика на кухні

Більшість із цих ідей можна втілити самостійно, маючи тумбу чи журнальний столик. Наприклад, ось такий останній перероблений із тумби.

Господарі відірвали деякі стінки, покрили новим шаром фарби і перетворили на зручну лежанку для собак чи котів.