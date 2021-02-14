Запестять ніжністю: 12 найбільш ласкавих порід кішок

Джерело:The Oprah Magazine
Всупереч поширеній думці, що собаки є ласкавішими за котів, існує безліч порід муркотливих, які є такими ж уважними і приємними, як цуценята. Вони годинами готові сидіти у вас на колінах, поки ви їх гладите.
Деякі з цих пухнастиків прибіжать вас вітати біля дверей, коли ви повернетеся додому. І чим не собака? Ось 12 найбільш ласкавих котиків, які забезпечать вас ніжністю та теплом.
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Зі своєю округлою головою та солодкими очима шотландська висловуха може бути цілковито відданою своїм господарям. Ця короткошерста кішка середнього розміру добре ладнає з усіма і любить стежити за вами. Тому, якщо ви шукаєте маленького хвостика, який скрізь слідуватиме за вами, це порода саме для вас.
Шотландська висловуха кішка / Фото Getty Images
Найбільш вражаючою особливістю цієї великої породи котів є красиві блакитні очі. Але регдолл так само відомий тим, що дає багато любові своїм господарям. Вони мають унікальний милий та добродушний темперамент.
Кішка породи регдолл / Фото Getty Images
Бірман, або Священний кіт Бірми, як його ще називають, є відомим своїми пронизливими блакитними очима та довгим шовковим пальто. Вам дійсно сподобається гладити таку кішку. Бірмани не надто активні, як інші породи, і ця особливість робить їх найкращими для обіймів.
Кішка породи бірман / Фото Getty Images
З того часу, як перська увійшла в моду під час вікторіанської ери, ця пухнаста тварина стала найпопулярнішою племінною кішкою у цілому світі. Виразна і яскрава, вона може бути дуже ніжною та люблячою.
Перська кішка / Фото Getty Images
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Ці коти мають постійну потребу в увазі. Тому часто сфінкси зустрічають своїх господарів біля дверей. А вартує вам лише сісти, цей голий кіт відразу опиниться у вас на колінах.
Кішка породи сфінкс / Фото Getty Images
Це одна з найдавніших і найвідоміших порід кішок, на яку щонайменше приємно дивитися. Для цієї допитливої породи немає нічого кращого, ніж бути поруч з людьми. І хоч вона досить вимоглива, ви завжди можете розраховувати на те, що сіамська кішка приділятиме вам багато уваги.
Сіамська кішка / Фото Getty Images
Ці інтуїтивно зрозумілі кошенята мають здатність читати та адаптуватися до настрою своїх власників. Вони завжди будуть поруч, щоб забезпечити комфорт, коли ви почуватиметеся пригнічено.
Балійська кішка / Фото Getty Images
Ця кішка популярна своєю м’якою шерстю та любов’ю до обіймів. Не даремно великий мейн-кун заслужив репутацію "ніжного велетня". Ця порода є затребуваною для сімейних домашніх тварин та терапевтичних котів.
Кішка породи мейн-кун / Фото Getty Images
Ця абсолютно унікальна кішка як зовнішністю, так і особистістю. Для девон-рекс немає різниці чи людина ви, або ж тварина, вона щасливий в компанії будь-кого.
Кішка породи девон-рекс / Фото Getty Images
Завдяки своїм великим вухам і витонченому тілу корніш-рекс є дуже оригінальним. Однією з найбільш виразних особливостей породи є кучеряве пальто, яке є коротким, м'яким, як оксамит, й ідеально підходить для ласки.
Кішка породи корніш-рекс / Фото Getty Images
Хоча бірманці можуть бути не дуже привітними з іншими котами, ця кішка цілком віддана людям. В міру дорослішання вони стають спокійнішими і задоволеними тим, що можуть спокійно сидіти та насолоджуватися розтиранням живота.
Бірманська кішка / Фото Getty Images
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Ця унікальна кішка відома тим, що чудово контактує з майже будь-ким, включаючи дітей, собак та інших котів. Її м’яка оксамитова не надто довга шерсть просто спокушає до обіймів.
Кішка породи бомбей / Фото Getty Images
Втім кожна тварина, незважаючи на її породу, має свій характер та темперамент. І навіть звичайна кішка, яку ви візьмете з вулиці чи притулку, може бути такою ж ніжною та люблячою.
Також слід розуміти, що окрім обіймів та лестощів, тварини потребують спеціального догляду. І повірте, за це вони вам віддячать сповна.