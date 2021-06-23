Секунда для слави: 12 кумедних котів, які потрапили на фото в потрібний момент

Одвічна тема для насолоди: фотографії котиків в інтернеті. Пропонуємо вам вчергове добряче посміятися з котів, які опинилися в потрібному місці та у правильний час.

Зробити кумедне фото котика непросто. Усім відомо, що ці чотирилапі просто таки відчувають, коли ви дістали камеру або телефон і негайно припиняють свої веселі пустощі. Можливо, ця підбірка надихне вас влаштувати фотополювання за вашим котом.

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У кожного є друг, який зіпсує фото / Фото Pikabu



Кішка захоплюється своєю вагітною власницею / Фото Reddit



Цей котик неодмінно хотів подивитися, як хазяйка ріже цибулю / Фото Reddit



Власнику цього котика подарували казан / Фото Pikabu

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Задумався про сенс життя / Фото Reddit



Котячий Супермен / Фото Pikabu



Коли кіт дізнався, що у відпустку поїде тільки його фото на валізі / Фото Pikabu



Цікавість сильніше за цього котика / Фото Reddit



Несподіваний "Хоба" / Фото Imgur



Коли на двері встановили мікрочип і сусідська кішка більше не може поласувати чужим кормом / Фото Reddit



Цей кіт мріяв застрибнути до холодильника і, зрештою, зумів / Фото Reddit

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Акула їсть кота / Фото Pikabu