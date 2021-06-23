Секунда для слави: 12 кумедних котів, які потрапили на фото в потрібний момент

23 червня 2021 , 13:34
Читать новость на русском

Джерело:

Social

Одвічна тема для насолоди: фотографії котиків в інтернеті. Пропонуємо вам вчергове добряче посміятися з котів, які опинилися в потрібному місці та у правильний час.

Зробити кумедне фото котика непросто. Усім відомо, що ці чотирилапі просто таки відчувають, коли ви дістали камеру або телефон і негайно припиняють свої веселі пустощі. Можливо, ця підбірка надихне вас влаштувати фотополювання за вашим котом.

Дізнайтеся Кішки п'ють недостатньо води: як допомогти їх організму з Purina®


У кожного є друг, який зіпсує фото / Фото Pikabu


Кішка захоплюється своєю вагітною власницею / Фото Reddit


Цей котик неодмінно хотів подивитися, як хазяйка ріже цибулю / Фото Reddit


Власнику цього котика подарували казан / Фото Pikabu

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.


Задумався про сенс життя / Фото Reddit


Котячий Супермен / Фото Pikabu


Коли кіт дізнався, що у відпустку поїде тільки його фото на валізі / Фото Pikabu


Цікавість сильніше за цього котика / Фото Reddit


Несподіваний "Хоба" / Фото Imgur


Коли на двері встановили мікрочип і сусідська кішка більше не може поласувати чужим кормом / Фото Reddit


Цей кіт мріяв застрибнути до холодильника і, зрештою, зумів / Фото Reddit

До теми Веселі єноти: підбірка 10 кумедних відео з нахабними тваринами


Акула їсть кота / Фото Pikabu

Автор: Аліна Рудченко