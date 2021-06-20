11 дітей на фермі: мама робить їм чарівні фото з тваринами

Фотографка Ліза Холловей робить неймовірні знімки своїх дітлахів з різними тваринами на фермі. Раніше родина мешкала на північному заході Аризони й мала міні-ферму. Колекцію цих портретів створювали багато років.

Зараз сім'я переїхала до штату Монтана. Неймовірна природа: гори, ріки й ліси надихають маму-фотографку створювати ще більше чудових світлин.

Дізнайтеся Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради

Тепер, коли ми живемо в одному з найкрасивіших куточків країни, я сподіваюся й далі робити такі портрети в нашому новому будинку, – розповідає Ліза.



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography

Вам сподобається Фото дня: кінь взяв участь у "вагітній" фотосесії та розсмішив мільйони людей

Більше фото дивіться тут