10 відомих акторів, які обожнюють собак: милі фото з інстаграму

Джерело:Boredpanda
Зазвичай ми бачимо популярних акторів на екрані у сценічних образах. Часом буває складно повірити, що ці люди також мають пухнастих улюбленців та приділяють їм чимало свого часу.
Чимало знаменитостей полюбляють собак. Актори публікують фото своїх улюбленців в інстаграмі, де ті збирають чимало лайків та коментарів. Часто собаки акторів й самі стають популярними серед користувачів мережі.
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