10 відомих акторів, які обожнюють собак: милі фото з інстаграму

Зазвичай ми бачимо популярних акторів на екрані у сценічних образах. Часом буває складно повірити, що ці люди також мають пухнастих улюбленців та приділяють їм чимало свого часу.

Чимало знаменитостей полюбляють собак. Актори публікують фото своїх улюбленців в інстаграмі, де ті збирають чимало лайків та коментарів. Часто собаки акторів й самі стають популярними серед користувачів мережі.

Зверніть увагу Чим не можна годувати котів: список небезпечних продуктів

Патрік Стюарт та його пітбуль

Британський актор та його харизматичний улюбленець.

Джейсон Момоа з песиками

Зірка "Гри престолів" обожнює собак.

Г'ю Джекман

Милий песик актора, який грає супергероя Росомаху.

Арнольд Шварценеггер

Тільки погляньте на його красеня-пса.

Том Харді

Надзвичайно зворушливе фото з бульдогом.

Раян Рейнольдс

І його улюбленець Бакс, якого актор вітає з Днем народження.

Орландо Блум

І його неперевершена команда.

Дженніфер Еністон

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа.

І чудовий пес, що схожий на свою хазяйку.

Софі Тернер

І пес, який вважає себе маленьким цуценям.

Цікаво Як готують собак-прикордонників: секрети й цікаві подробиці

Джона Гілл

Комедійний актор та його серйозний пес.