Результати дослідження дають змогу припустити, що популяція крабів може ніколи не повернутися до колишньої чисельності.

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10 мільярдів крабів загинуло через зміни клімату Останні історичні дані показали, що кількість загиблих крабів у чотири рази перевищує загальну кількість крабів, виловлених за 45 років. Експерти пояснюють цю руйнівну масштабну втрату значним підвищенням температури води, яке збіглося з періодом, коли популяція крабів була на піку.

До 2018 року сприятливі умови дали змогу популяції краба в Беринговому морі досягти свого зеніту. Однак, того ж року настала спека.

Протягом двох років поспіль лід покривав лише 4% від типової площі поверхні. Це призвело до відсутності більш холодних водойм, необхідних для виживання крабів,

– зазначив співавтор дослідження Коді Шувальскі.

Підвищення температури води призвело до чотириразового зростання енергетичних потреб крабів. Тривожні спостереження, зроблені у 2018 році, підкреслили зниження маси тіла крабів у порівнянні з крабами еквівалентного розміру в попередні роки, що свідчить про недоїдання.

10 мільярдів крабів Берингового моря загинули через зміни клімату / Фото UnSplash

Крім того, за словами Керіма Айдіна, співавтора дослідження, підвищення температури води сприяло міграції тихоокеанської тріски до Берингового моря. Ця міграція призвела до посиленого полювання на крабів, популяція яких вже скорочується.

Шувальські наголосив на швидкому розвитку кліматичної кризи та її відчутних наслідках для морських екосистем. Хоча зміни були очікувані, їхнє раптове настання виявилося несподіваним.

Зауважте: торік вчені оголосили про початок шостого масового вимирання на Землі, передрікаючи сумну долю значній кількості видів. Тепер, вперше за 70 років, дослідники забили на сполох, опублікувавши попередження про неминуче зникнення рідкісного морського ссавця – вакіт .