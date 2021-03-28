10 кумедних випадків, коли кішки відмовилися обійматися: фото

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Джерело:

Boredpanda

Кішки – не такі вже й милі тваринки, вони вміють захистити себе за допомогою кігтів та зубів. Іноді кішки навіть несподівано захищаються від власників, які вирішили обійняти улюбленця.

Тільки погляньте, як ці симпатичні тварини кажуть своїм власникам впевнене: "Ні". Фотографії кішок, що відмовляють своїм власникам у милих обіймах, точно змусять вас посміхнутися.

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Випустіть мене негайно / Фото Boredpanda

Вчепився у двері й відмовляється рухатися далі / Фото Boredpanda

Жодних поцілунків / Фото Boredpanda

Здається, цей кіт хоче викликати поліцію, яка вбереже його від обіймів / Фото Boredpanda

Ця кішка не любить селфі / Фото Boredpanda

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.


Досить фотографуватися зі мною, людино / Фото Boredpanda


Жодних поцілунків! / Фото Boredpanda


Дай мені спокій, людино / Фото Boredpanda


Припиніть негайно / Фото Boredpanda

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Цей кіт ніби кричить: "Рятуйте" / Фото Boredpanda