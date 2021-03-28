10 кумедних випадків, коли кішки відмовилися обійматися: фото

Джерело:Boredpanda
Кішки – не такі вже й милі тваринки, вони вміють захистити себе за допомогою кігтів та зубів. Іноді кішки навіть несподівано захищаються від власників, які вирішили обійняти улюбленця.
Тільки погляньте, як ці симпатичні тварини кажуть своїм власникам впевнене: "Ні". Фотографії кішок, що відмовляють своїм власникам у милих обіймах, точно змусять вас посміхнутися.
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Випустіть мене негайно / Фото Boredpanda
Вчепився у двері й відмовляється рухатися далі / Фото Boredpanda
Жодних поцілунків / Фото Boredpanda
Здається, цей кіт хоче викликати поліцію, яка вбереже його від обіймів / Фото Boredpanda
Ця кішка не любить селфі / Фото BoredpandaДля того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Досить фотографуватися зі мною, людино / Фото Boredpanda
Жодних поцілунків! / Фото Boredpanda
Дай мені спокій, людино / Фото Boredpanda
Припиніть негайно / Фото Boredpanda
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Цей кіт ніби кричить: "Рятуйте" / Фото Boredpanda