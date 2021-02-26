10 чудових собак, які потрапили на весільні фото: кумедна добірка

26 лютого 2021 , 07:37
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Джерело:

Boredpanda

Деякі з них потрапили на весільні фото випадково, а інші – позують разом з нареченими. Але всіх цих собак об'єднує одне: безмежна любов господарів.

Собаки – найкращі друзі багатьох із нас. Не дивно, що люди "запрошують" своїх улюбленців на весілля, одягають їм святкові прикраси й навіть дозволяють псувати фото.

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Розкішний красунчик


Його ніхто не запрошував фотографуватися, але ніхто й хоче вигнати з кадру / Фото Boredpanda

Кумедний пес


Знайшов нову дивну іграшку / Фото Boredpanda

"А як же я?"


Хто пояснить цьому малюку, що господиня все одно любить його дуже сильно / Фото Boredpanda

Весільний вовк


Прикрасить собою будь-який середньовічний бенкет / Фото Boredpanda

Головні гості


Ось хто справді вміє веселитися / Фото Boredpanda

Неймовірна краса


Песику пощастило потрапити в кадр / Фото Boredpanda

Оптична ілюзія


Кумедне фото нареченої та песика / Фото Boredpanda

Я вас люблю


Цей пес вкриє поцілунками усіх перехожих / Фото Boredpanda

Головний гість


Йому пощастило їхати на колінах в нареченого / Фото Boredpanda

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Охоронець туфель


Цьому песику дуже подобається весільний одяг його господині / Фото Boredpanda