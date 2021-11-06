З'їжджали з гірок та розважалися на гойдалках: ведмедиця привела дітей на ігровий майданчик

Ведмедиця прийшла разом зі своїми дитинчатами на подвір'я житлового будинку. Усе для того, аби малюки могли пограти на майданчику.

В американському місті Ешвіллі місцеві жителі вже звикла, що поруч з ними мешкає велика кількість ведмедів.

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Так на подвір'я однієї родини прийшла ведмедиця зі своїми дітлахами, аби пограти на майданчику. Ведмежата поводилися як усі малюки: з'їжджали з гірки, гойдалися, грали в наздоганяння. Тим часом мама лежала поруч та слідкувала за дітьми.

Автор відео зазначив, що, на його думку, ведмедиця є біологічно мамою тільки для 3 дитинчат, а ще 2 вона виховує не своїх. Таке іноді трапляється, наприклад, коли рідна мати гине, а її дитинчата залишаються сиротами.

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Коли малюки дуже розігралися, ведмедиця почала їх заспокоювати. Проте загалом гості поводили себе добре на чужій території, не завдаючи шкоди.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Дивіться відео: як ведмежата грали на майданчику