2 ведмедів, серед яких було одне ведмежа, прийшли на подвір'я школи Ісаака Діксона в Ешвілі, США. У цей час за ними спостерігали десятки людей.

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Спершу тваринки дослідили дитячий майданчик. Потім великий ведмідь з'їхав з гірки й, здається, почав вмовляти малюка зробити те саме.

Коли маленький ведмідь наважився спуститися, то великий почав ловити його лапами. Це виглядало дуже мило: ніби мама ловить свою дитину, щоб та не злякалася.

На відео чути захоплені вигуки дітей та дорослих, які стали свідками незвичної картини. Кумедні кадри переглянули вже понад 40 тисяч користувачів інстаграму та 71 тисяча користувачів фесбуку.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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