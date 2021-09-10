З'їла букет, який подарували нареченій: як кішка ледь не зіпсувала весілля
Джерело:Metro
Кішка, яку звати Мінні, вирішила влаштувати сюрприз для господарів перед днем їх весілля. Домашня улюблениця частково з'їла святковий букет, який нареченій подарували колеги, й отруїлася.
Білі лілії, які з'їла Мінні, вважаються дуже токсичними для кішок. Навіть невелика їх кількість може викликати ниркову недостатність зі смертельним результатом.
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Господарі ненадовго залишили кицю вдома на самоті з букетом. Коли вони повернулися, помітили пилок навколо носа й рота кішки, це допомогло їм миттєво зреагувати та звернутися до ветеринарів. Мінні дали заспокійливе, взяли кров на аналіз, а тоді зробили гемодіаліз – один з методів позаниркового очищення крові.
Кішка Мінні / Фото Vets Now
Лікування кішки почалося всього за 36 годин до весілля пари. "Я мав справу з багатьма надзвичайними ситуаціями, що пов'язані з домашніми тваринами, проте ніколи не мав такого, як весілля", – пригадав ветеринар. Проте Мінні швидко пішла на поправку й в день церемонії подружжя дізналося, що вона почуває себе добре.
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Пізніше наречена розповіла лікарям, що навіть розплакалася від полегшення, коли дізналася, що з її кішкою все добре.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.