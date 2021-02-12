5 випадків, коли тварини поводили себе як люди: зворушливі історії з фото

Коли чотирилапі довго живуть з людьми, у них з'являються риси характеру, притаманні власникам. Розповідаємо про тварин, які поводяться як люди, а інколи навіть краще.

Ці фото допомагають нам краще зрозуміти інтелект, емоції та потенціал тварин. Часто ці милі створіння виявляються дуже схожими на людей.

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Мама, яка врятувала дітей

Ця кицька 5 разів заходила в палаючу будівлю, аби врятувати усіх своїх кошенят. Вона отримала страшні опіки, але всі діти були врятовані. Подія сталася у Брукліні, Нью-Йорк.



Кицька, яка жертвувала собою, аби врятувати кошенят / Фото reddit.com/r/likeus

Друзі йдуть на прогулянку

Пес щодня приходить, гавкає, або покликати кота. Кіт виходить і вони разом йдуть гуляти.



Неймовірна історія дружби собаки й кота / Фото reddit.com/r/likeus

Малюк горили та людська дитина реагують на холодний стетоскоп



Надзвичайно зворушливе порівняння / Фото reddit.com/r/likeus

Пес рятує господаря

Цьому милому ретриверу здалося, що його власник наражається на страшну небезпеку від відкритого вогню.



Собака хоче врятувати свого господаря від свічки / Фото reddit.com/r/likeus

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Їде в транспорті на двох лапах

Господар віз у потязі свого величезного датського дога. Оскільки вагон був переповнений людьми, він наказав собаці стати на задні лапи.

Слухняний пес усю дорогу їхав, стоячи на задні лапах, аби займати менше місця.

Дог їде на задніх лапах, аби поступитися місцем людям / Фото reddit.com/r/likeus